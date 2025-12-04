Alsina, sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "Paco Salazar también era un gran desconocido para Sánchez"

El PSOE convocó el miércoles a sus responsables de Igualdad a una reunión telemática en plena polémica por la gestión de las denuncias de trabajadoras del partido por las actitudes de presunto acoso sexual del exdirigente socialista, Francisco Salazar. Sobre esta reunión, eldiario.es publica una información detallando la conferencia que se produjo entre la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, y las secretarias de Igualdad de las federaciones regionales, en las que estas trasladaron su "decepción" por la actitud de la Dirección Nacional.

Moncloa sospecha que se ocultó información a Sánchez

Dicen que Moncloa sospecha que desde Ferraz se ocultó información al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que sólo fue cuando leyó la investigación del diario que se interesó por el asunto y pidió explicaciones a la actual secretaria de Organización, Rebeca Torró. Sobre esta "versión defensiva para Pedro Sánchez" opina Carlos Alsina en 'Más de uno'.

"Se dice que el presidente, aunque es secretario general, por Ferraz pasa poco y aunque tenía trabajando desde hacía seis años en La Moncloa a Paco Salazar, nunca supo nada porque nunca hubo denuncias en el canal interno de Moncloa. Pero además, cuando se dijo que Salazar quedaba descartado como posible adjunto a la Secretaría de Organización y que se iba a abrir expediente e investigación, él dio por hecho que ya se habría realizado", opina.

"Es que es un desconocimiento detrás de otro, es que nunca se entera de nada"

Alsina asegura que un día Sánchez se levanta, lee la información de 'Eldiario' sobre que, "primero, no se ha hecho nada y luego, el texto de alguna de las denuncias y dice 'pero cómo es posible'. Llama a Ferraz y le dice a su secretaria de Organización que cómo no se han puesto a la tarea de resolverlo".

Por ello, el presentador ironiza sobre que el presidente desconozca tantas cosas que pasan a su alrededor, aludiendo a la entrevista en la que aseguró que José Luis Ábalos para él era un "gran desconocido": "Es que es un desconocimiento detrás de otro, es que nunca se entera de nada, esta es la conclusión de lo que se va viendo".

"También era para él un gran desconocido Paco Salazar y las facetas personales de Salazar, que donde trabajó, sobre todo, no fue en Ferraz, sino en Moncloa, pero nadie se dio cuenta de nada, nadie percibió nada, nadie contó nada a nadie y, por supuesto, cómo se iba a enterar Pedro Sánchez de cuál era el comportamiento habitual de este ciudadano con algunas mujeres", sentencia.