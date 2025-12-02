Se subasta la moneda más cara de España y alcanza un precio histórico

El pasado mes de noviembre, la moneda más cara de España alcanzó un precio histórico al venderse en puja por un precio de 2,4 millones de euros, lo que la convierte en una de las de mayor valor en Europa Occidental.

Su origen data del siglo XVII y pertenece a la época del rey Felipe III (1578-1621). En la subasta, organizada por la firma Numismática Genevensis, la moneda tuvo un precio de salida de 2,1 millones de euros y hubo tres pujas por ella, lo que finalmente la situó en 2,4 millones. Aunque eso sí, al sumar las comisiones, el importe final fue de 3 millones de euros.

Los detalles

Se trata de un centén segoviano de 1609, que ya era la moneda más cara de la numismática española cuando fue subastada en 2009 por 800.000 euros. El centén, una enorme moneda de oro de cien escudos, se convirtió en la estrella de la jornada de subastas. Tanto, que el récord por su precio fue recibido con aplausos de los compradores y aficionados asistentes al evento.

Centén segoviano de 1609 | EFE/Antonio Broto

El centén segoviano, del que solo se conoce el ejemplar subastado, pesa 339,35 gramos, lo que la convierte en la mayor moneda de oro del siglo XVII. Perteneció a la colección Caballero de Yndias, una de las más conocidas en el mundo numismático hispano, reunida por un coleccionista de origen vasco que residía en Cuba y que se subastó en 2009 en Barcelona por la casa Áureo & Calico.

Otras monedas caras

De acuerdo con la firma que puso esta y otras monedas a subasta en Ginebra, hasta ahora la moneda más cara de Europa Occidental era una pieza de cien ducados de 1629, acuñada en el Sacro Imperio Romano Germánico en tiempos del emperador Fernando III y vendida este mismo año por 2,11 millones de euros.

En el resto de Europa hay varias raras monedas rusas que han superado esos precios, y en todo el mundo el récord lo ostenta una pieza de 20 dólares acuñada en Estados Unidos en 1933, que alcanzó en 2021 un valor de más de 15,4 millones de euros.