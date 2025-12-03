El Supremo prohíbe salir del país a dos excargos de Acciona por los presuntos amaños de obra del 'caso Koldo'

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha prohibido salir del país a Justo Vicente Pelegrini, quien fuera director de Acciona Construcción de España, y a Tomás Olarte, exdirector de la zona norte de la compañía, al tiempo que les ha retirado el pasaporte y les ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial por su presunta vinculación en los amaños de obra pública que se investigan en el 'caso Koldo'.

El instructor ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha reclamado dichas medidas cautelares este miércoles, en dos vistas que se han celebrado en el Supremo después de que Pelegrini y Olarte comparecieran como investigados.

En el marco de las vistas, las acusaciones populares, lideradas por el PP, se han adherido a la petición del Ministerio Público, mientras que las defensas han mostrado su oposición a que se acuerden las mencionadas medidas cautelares, según las fuentes consultadas.

Cabe recordar que el magistrado citó Pelegrini y a Olarte a comparecer como investigados a raíz de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama integrada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.

Niegan irregularidades

En sus respectivas declaraciones, ambos exdirectivos han negado cualquier irregularidad en las obras conseguidas con dicha UTE, al tiempo que han manifestado que los servicios se prestaron por parte de ambas empresas y que hay facturas de todo.

Los dos investigados han defendido a su vez que el 2% que se llevaba Servinabar de cada una de las obras conseguidas era una cantidad habitual para los servicios de prevención de riesgos laborales que se encargaba de prestar. No obstante, han precisado que no era una cantidad fija, sino un límite a los beneficios que podía obtener esta pequeña empresa de su UTE con el gigante de la construcción.

Por qué se investiga a ambos exdirectivos

La UCO llamó la atención en su último informe sobre el acuerdo suscrito por Acciona y Servinabar en 2015, a los pocos días de constituirse esta última, para "explorar futuras oportunidades de negocio" y por el que la segunda mercantil se llevaría un 2%.

Según los agentes, ese acuerdo fue suscrito por Pelegrini, por parte de Acciona, y Antxon Alonso, "amigo" de Cerdán, en nombre de Servinabar.

La UCO relata que la relación empresarial se canalizó a través de ambos pero también del ex secretario de Organización del PSOE, Olarte y Manuel García Alconchel, responsable de la zona sur de Acciona Construcción, que también ha sido suspendido en sus funciones y que está citado para el día 15 de diciembre.

La Guardia Civil indica que Pelegrini "mantenía asidua comunicación con Alonso, habiéndose reunido en persona en determinadas ocasiones, tanto solos como con Santos", en unos encuentros que "habrían sido revestidos de medidas de seguridad, como comunicarse mediante anotaciones manuscritas" mostradas en pantalla durante videoconferencias.

Los investigadores también aluden a otras obras desarrolladas por la UTE, una autovía en Logroño, un puente en Sevilla y el tren de Sant Feliú, cuyas adjudicaciones sumaron más de 245 millones de euros.

La UCO explica que tanto Olarte como García Alconchel figuran como firmantes de los Memorándum de Entendimiento (MoE) que fueron suscribiendo Acciona y Servinabar al hilo de dichas adjudicaciones.

Los investigadores calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden "al menos" a 6.707.294,67 euros, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado, que suma 8.903.903,18 euros.

