Santos Cerdán comparece ante el juzgado y asegura que dará explicaciones "a su debido tiempo"

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha acudido este lunes al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tras su puesta en libertad.

Cerdán, quien reside en Milagro desde que el pasado 19 de noviembre salió de la cárcel de Soto del Real (Madrid), ha llegado al juzgado a primera hora, pasadas las nueve de la mañana, y ha entrado en el edificio sin hacer declaraciones. El coche que lo trasladaba ha parado en la puerta del juzgado y Cerdán ha evitado así atender a los medios de comunicación presentes.

Sin embargo, a su salida, siete minutos después, Santos Cerdán, preguntado por si dará explicaciones, ha afirmado que será "a su debido tiempo", antes de montarse en el vehículo.

En libertad al no haber riesgo de destrucción de pruebas

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó la puesta en libertad de Santos Cerdán al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él.

Así lo recogió en un auto en el que le impuso como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.

Cerdán tenía toda la mañana para comparecer pero ha decidido hacerlo en cuanto el Juzgado ha abierto sus puertas. La Policía Foral controlaba la entrada y salida para asegurar la zona y los medios de comunicación esperaban en la acera de enfrente.

Mordidas del 2% para Santos Cerdán y beneficios para su familia

Los indicios contra Santos Cerdán no han dejado de crecer desde que se iniciara la investigación del caso Koldo. El último informe de la UCO reveló que el exsecretario de Organización del PSOE era el enlace entre el Gobierno y Acciona para el cobro de comisiones irregulares y que Servinabar, la empresa de la que es copropietario aunque lo haya negado "obtenía el 2% neto del importe de la adjudicación".

El informe mostraba que los familiares de Cerdán también obtuvieron beneficios por dichas adjudicaciones. La trama facilitó empleo en diversas empresas a su mujer, su hermano y su cuñado, le pagó el alquiler de un piso en Madrid y le facilitó una tarjeta de crédito que su esposa usó tanto que los empresarios se preocuparon: "La Paqui. La conocen todas las vendedoras del Corte Inglés", llegaron a decir en un whasApp.

A pesar de estar cercado judicialmente, el juez decidió ponerle en libertad al considerar que ya no había riesgo de destrucción de pruebas. Paralelamente al tema de los amaños de obras, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que investiga el caso Koldo decidió el pasado jueves enviar al exministro y también exsecretario de Organización José Luis Ábalos y a Koldo García a prisión incondicional por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

A su salida de la cárcel, Cerdán dijo que había muchas "mentiras y manipulaciones" de la interpretación de los informes de la UCO que le afectan y aseguró que confía en que "la verdad se imponga" y que en los próximos días hablaría más. Todavía no ha hablado.