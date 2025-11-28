Ábalos tiene muy difícil salir ya de prisión: Alsina señala la diferencia entre su caso y el de Santos Cerdán

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decretó este jueves prisión provisional y sin fianza para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al considerar que existía riesgo extremo de fuga. El magistrado seguía así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción tanto para él como para su exasesor, Koldo García.

En la vistilla, se decretó que medidas como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España no eran suficientes. A pesar de que tanto Ábalos como Koldo insistieron al juez en que no tenían dónde ir, Puente consideró el riesgo de fuga real debido a sus contactos en el extranjero y al posible dinero que pudieran tener.

La diferencia con Santos Cerdán

La prisión, por el momento es provisional, como ya lo fue la del también exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que entró en prisión en verano y salió de ella hace apenas unas semanas. Sin embargo, ambos casos están muy lejos de ser similares, ya que en el caso de José Luis Ábalos, se prevé que no llegue a salir de prisión como sí lo hizo Cerdán.

Según explica Carlos Alsina en 'Más de uno', cuando Cerdán ingresó en Soto del Real se dio por hecho de que su estancia iba a ser "cuestión de unos meses" hasta que desapareciera el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Pero no es así en el caso de José Luis Ábalos.

La razón de haber ingresado en prisión al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez es que "el juicio es ya inminente" -se habla incluso de la próxima primavera- y "con los indicios que hay, es probable que el juicio termine con una sentencia condenatoria", por lo que José Luis Ábalos ya vería muy difícil su salida de la cárcel.