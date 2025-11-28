El PSOE no teme a Ábalos y se desvincula de su futuro: "Es un diputado del Grupo Mixto"

José Luis Ábalos ha entrado en la cárcel de Soto del Real después de que el Tribunal Supremo haya ordenado su ingreso en prisión provisional y sin fianza por riesgo extremo de fuga ante la cercanía de su juicio por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. En las horas posteriores a esta decisión, la dirección del PSOE ha decidido marcar toda la distancia posible con el exministro al que ahora llama "diputado del Grupo Mixto".

Fuentes de la dirección socialista intentan acotar los posibles comportamientos irregulares señalados por la investigación a personas concretas y no al partido, en referencia a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. En concreto, afirman que las conversaciones de la UCO de la Guardia Civil no apuntan al PSOE como beneficiario de la presunta corrupción.

Ábalos ya no es de los suyos

El exministro fue uno de los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez y no sólo tuvo cargos de máxima responsabilidad, sino que el propio secretario general le encomendó defender el discurso de la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Sin embargo, tras sus problemas con la Justicia, en el PSOE ya no lo consideran uno de los suyos, recuerdan que lo apartaron en febrero de 2024 y se refieren a él como "diputado del Grupo Mixto".

Por tanto, para el PSOE esto supone una ruptura total y, de hecho, niega que el partido haya mantenido algún tipo de conversación con él en las últimas horas -tampoco con Santos Cerdán tras su reciente puesta en libertad tras cinco meses en prisión preventiva.

El PSOE no teme a Ábalos

La respuesta del que fuera ministro de Transportes ha sido atacar duramente tanto a Sánchez, como a su entorno. En las últimas horas, publicó un tuit en el que confirmaba que, según le contaron fuentes presenciales, la reunión entre el ahora presidente y Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco sí se produjo. Momentos antes de su entrada en prisión, también conversaba con 'El Mundo' donde apuntaba a Begoña Gómez y su participación en el rescate de Air Europa: "Investigar a Air Europa sería abrir el melón".

Sin embargo, las mismas fuentes socialistas aseguran que no temen la reacción de Ábalos y consideran que todo lo dicho tiene su explicación en la situación procesal del exministro, que no sólo acaba de entrar en prisión provisional, sino que se enfrenta a una pena de 24 años de prisión por varios delitos de corrupción. "Tiene derecho a defenderse", aseguran.

Descartan un choque Ábalos-Sánchez

Horas antes de que el juez Leopoldo Puente decidiese enviarles a prisión sin fianza, la vicepresidenta primera María Jesús Montero, pidió esperar a que se pronunciaran los tribunales aunque rechazó que los afectados puedan difundir información que perjudique al presidente Pedro Sánchez.

"No", respondió a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntada sobre si teme que Ábalos y Koldo García inicien un choque directo con el jefe del Ejecutivo.

Además, la 'número dos' del Gobierno y del PSOE señaló que, a su juicio, esta decisión del Supremo no supone "ninguna novedad" e insistió en que los socialistas ya "tomaron medidas" y actuaron "con contundencia", "desde el primer minuto" en que conocieron presuntas irregularidades.

Respecto al impacto en el Gobierno de la imagen de un diputado como Ábalos entrando en prisión, Montero trató de restarle trascendencia, señalando que ya se vio una imagen similar este verano con la entrada en la cárcel de Santos Cerdán, sucesor de Ábalos al frente del área de Organización.

"Ya lo ha experimentado, el señor Santos Cerdán ha estado en (prisión) preventiva, entonces creo que no hay ninguna novedad", indicó, subrayando que el PSOE ya tomó medidas contra los implicados.