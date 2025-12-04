Ábalos recurre su ingreso en prisión por "ausencia de indicios y riesgo de fuga" y advierte: "Seguiré luchando"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha recurrido su ingreso en prisión alegando "ausencia de indicios", "ausencia de riesgo de fuga", "vulneración del derecho de representación política" y "uso de la prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal".

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X', rebautizada como 'En el nombre de Ábalos', el también exsecretario de Organización del PSOE, ha explicado los motivos por los que ha decidido recurrir el auto de prisión provisional y ha advertido: "Seguiré luchando no solo por mis derechos, sino en defensa de los derechos ganados para todos y todas en nuestra democracia".

'En el nombre de Ábalos'

Ábalos actualizó el pasado fin de semana su cuenta de 'X', que pasó a llamarse 'En el nombre de Ábalos'. En su perfil, se presentó como diputado por Valencia y aseguró "¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable".

Al día siguiente, publicó otros dos mensajes en los que cargaba contra los "líderes autoritarios, medios comprados, estado de derecho degradado" que están resueltos a "aniquilar los derechos humanos". En su mensaje, aseguraba que "se están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria" y que él defendería su inocencia con lo "poco" que le queda.

Hora y media después, el que fuera secretario de Organización del PSOE volvió a publicar otro tuit en el que traslada su "agradecimiento por el buen trato" que estaba recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y demás internos. Además, también describió cómo están siendo sus primeros días en la cárcel de Soto del Real.

"Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío", afirmó.