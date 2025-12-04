Salazar, Ábalos o Cerdán: cuando Pedro Sánchez dijo que tenía amigos que se habían sentido "incómodos" con el feminismo de Igualdad

Está siendo una semana complicada para el Gobierno y el PSOE, pero especialmente para Pedro Sánchez. A los escándalos de corrupción que están cercando judicialmente a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, se le suma esta semana el malestar interno en el partido provocado por las denuncias de acoso sexual del exasesor presidencial Paco Salazar y el dudoso funcionamiento del protocolo para frenar estos casos.

A esta difícil situación que afecta al que ha sido su entorno más cercano en los últimos años se añade el complicado punto en el que se encuentra la legislatura con un Gobierno sin capacidad legislativa tras la ruptura con Junts. En este contexto, Pedro Sánchez ha concedido sendas entrevistas en radios catalanas en las que han llamado la atención no sólo la humillación ante Junts al acelerar un paquete de medidas para contentarse y restaurar la relación sino también las llamativas declaraciones que ha hecho sobre Ábalos.

Facetas desconocidas

Concretamente, el presidente del Gobierno, preguntado por si conocía el modo de vida del que fuera su ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, dijo exactamente que "desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí".

Una afirmación que ha sido ampliamente comentada en todas las informaciones y tertulias. El propio Carlos Alsina se preguntaba en su monólogo de este miércoles "cuándo conoció Pedro Sánchez, estas facetas de José Luis Ábalos, incluso si fuera verdad que el presidente nunca se olió que estaba rodeado de "señoros que discriminaban a las mujeres". Cuándo, se preguntaba Alsina "¿antes o después de recuperarle en las listas y premiarle con la presidencia de una comisión parlamentaria?".

Alsina dudaba también en su comentario que Francisco Salazar, que trabajó seis años en la Moncloa como asesor del presidente del Gobierno sin que todos los protocolos del mundo permitieran detectar cómo trataba a las mujeres, fuera también "otro gran desconocido".

El caso es que Sánchez también mostró su sorpresa sobre la conducta de Santos Cerdán tras los informes de la UCO que le señalaban como parte de una trama de amaños en la concesión de obra pública y se limitó a pedir perdón y lamentar haber confiado en él.

"Amigos que se han sentido incómodos"

El presidente del Gobierno ha insistido en todo este tiempo en desvincularse totalmente de los comportamientos de tres de sus principales hombres de confianza durante sus años de gobierno, pero al conocerse las conductas machistas de Ábalos y especialmente al estallar el caso Salazar en el seno del PSOE muchos han recordado la declaración que le hizo a Carlos Alsina en la última entrevista que le concedió en junio de 2023.

En aquella entrevista se hizo viral la afirmación que hizo Sánchez admitiendo que tenía amigos que se habían sentido "incómodos" por las políticas de Igualdad aplicadas por su Ministerio, en aquel momento liderado por Irene Montero.

En aquel momento el presidente criticaba el feminismo defendido por la ministra de Podemos como "excluyente" y entendía que la tarea pendiente de la España progresista era lograr un feminismo "más integrador" porque en ese sentido habíamos "retrocedido". Algo que para él era "un dato objetivo, porque yo tengo también amigos que se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado, más de confrontación que de integración".

La situación actual hace pensar si alguno de esos "amigos" a los que se refería el presidente eran algunos de sus hombres de confianza señalados por sus conductas machistas.