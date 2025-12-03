Alsina pone en duda la amnesia de Sánchez: "'Ábalos era un gran desconocido', nuevo éxito superventas del gobernante sin mayoría"

Las entrevistas que ha concedido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a RAC1 y La 2 Cataluña han dejado dos titulares principales: por un lado, el reconocimiento de su falta de compromiso con Junts y el anuncio de la aprobación de algunas de sus exigencias, por otro su intento de desvinculación de José Luis Ábalos, del que aseguró que era "un gran desconocido" en el terreno personal.

Alsina se ha detenido en este punto en su monólogo diario que ha descrito como una anomalía más de la legislatura de la "anomalía en cada instante". Ha apuntado que no puede sorprender que Sánchez reniegue de su "profeta de la pureza" cuando ha ido amontonando las anomalías normalizadas, desde tratar a la Fiscalía del Estado como si fuera suya, a incumplir con su obligación de presentar Presupuestos ante las cortes.

El periodista también se ha preguntado cuándo conoció Pedro Sánchez, estas facetas de José Luis Ábalos, incluso si fuera verdad que el presidente nunca se olió que estaba rodeado de "señoros que discriminaban a las mujeres" -unos las apartaban de los cargos, otros las explotaban para tener sexo "¿Cuándo? ¿Antes o después de recuperarle en las listas y premiarle con la presidencia de una comisión parlamentaria?".

Para el director de Más de uno, el estribillo de 'aquí no ha hay corrupción estructural' obliga a preguntarse también si el abuso de poder, el tráfico de influencias y la manipulación de contratos está considerado en algún sitio como faceta personal. Y si el abuso de poder, y el cobro (supuesto) de mordidas en coalición entre un ministro de Transportes y un secretario de organización del PSOE "es acaso una mera faceta personal".

"Del autor de 'no, que yo recuerde', 'no lo sé', 'no lo supe y 'no me consta', del autor de 'mi trato con Koldo fue anecdótico' y 'menuda inventada', llega ahora 'Ábalos era un gran desconocido", Nuevo éxito superventas del gobernante sin mayoría, sin Presupuestos y sin la menor gana de poner en manos de los votantes su destino", ha ironizado el presentador.

Para finalzar, Alsina también ha hecho referencia a Francisco Salazar que trabajó seis años en la Moncloa como asesor del presidente del Gobierno sin que todos los protocolos del mundo permitieran detectar cómo trataba a las mujeres, "otro que era un gran desconocido".