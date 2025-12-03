La historia entre Pedro Sánchez y Ábalos: "Valoro mucho tu criterio político. También tu amistad"

"Un gran desconocido", es la sorprendente afirmación de Pedro Sánchez, sobre José Luis Ábalos, que sorprendía atendiendo a su vínculo desde que ambos de la mano llegaran primero al frente del PSOE y después de la Moncloa.

Una estrechísima colaboración entre ambos llevó a Sánchez a recuperar la secretaría general del PSOE en 2017. Ábalos se encargó de defender la moción de censura contra Mariano Rajoy y pilotar complejas negociaciones con Podemos. De eso, se pasó en 2021 a un cese fulminante y sin explicación oficial que rompió públicamente la alianza. Sin embargo, aquella ruptura nunca fue total.

En noviembre de ese año, The Objective publicó que la noticia de la supuesta fiesta en el Parador de Teruel, y que eso habría sido el detonante del despido del ministro de Transportes. Sánchez respondió pocos días después con un mensaje privado de apoyo: "Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios", destapó El Mundo en unas capturas de whatsApp.

"Siempre he valorado tu criterio político. También tu amistad"

Aquel gesto inauguró una cadena de intercambios breves, pero cordiales durante los dos años siguientes, en los que el presidente y su antiguo número dos mantuvieron un contacto más fluido de lo que sugería la distancia pública. El último de ellos se produjo el 30 de julio de 2023, una semana después de las elecciones generales, cuando Sánchez respondió a una felicitación de Ábalos: "La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad. En fin. Te mando un abrazo". Un mensaje que ha rescatado el Partido Popular para evidenciar que la afirmación de Sánchez de que Ábalos "es un gran desconocido" en lo personal, se cae por su propio peso.

La inclusión de Ábalos como número dos por Valencia en esas listas, a pesar de su pérdida de influencia interna, reforzó la sensación de que seguía existiendo un vínculo. Pero la detención del exministro y su negativa a entregar el acta terminó por quebrar la relación de forma irreversible. El PSOE insiste ahora en que Ábalos es "un señor que lleva 22 meses fuera del partido".

La oposición, sin embargo, ha aprovechado el caso para cuestionar al presidente. Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que Ábalos fue "el arquitecto de la era Sánchez" y que el presidente "no habría pasado de concejal en Madrid sin él". El propio Sánchez, por su parte, no da crédito a las acusaciones que le lanza su exministro, aunque eso sí, descarta denunciarle para no entrar en "una espiral".