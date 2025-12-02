El PP no da crédito a las palabras de Sánchez en las que considera a Ábalos "un desconocido" y rescata una captura de WhatsApp entre ambos

El Partido Popular ha manifestado su incredulidad ante las recientes declaraciones de Pedro Sánchez, quien ha afirmado que José Luis Ábalos siempre ha sido para él "un gran desconocido" en el ámbito personal.

El presidente del Gobierno ha acusado a su antiguo ministro de Transportes de mentir y de utilizar "amenazas y chantajes" en sus declaraciones recientes, si bien ha descartado presentar una querella para evitar, según él, entrar en "una espiral".

Las palabras de Sánchez han llegado después de que Ábalos, en días previos a su ingreso en prisión, lo situase en una reunión con Arnaldo Otegi e implicase a su esposa, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa. Sánchez ha sostenido que estas afirmaciones son "mentiras" y "bulos", y ha reiterado que, aunque mantuvo confianza política en Ábalos, nunca conoció su vida privada: "Desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí".

La respuesta del PP: "Aquí el desconocido"

La afirmación de Sánchez ha encontrado una inmediata respuesta por parte del Partido Popular. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha publicado un mensaje en la red social X para rebatir al presidente, acompañándolo de una captura de un intercambio de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos, fechado en julio de 2023.

El mensaje de Tellado ha sido directo: "Sánchez acaba de decir que Ábalos era un desconocido para él. Aquí el desconocido."

La imagen muestra un mensaje de Ábalos enviando un vídeo a Sánchez en el que defiende al PSOE, y la respuesta del presidente agradeciéndole su trabajo, su criterio político y su amistad, concluyendo con un "Te mando un abrazo".

El Gobierno insiste: "Nada que ocultar"

Pocas horas después de la reacción del PP, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reforzado el mensaje de Sánchez. La ministra ha asegurado que el Ejecutivo "no tiene nada que esconder ni nada que temer". Sin mencionar explícitamente a Ábalos, ha advertido de que hay personas que, en su estrategia de defensa, intentan trasladar "amenazas y chantajes" que el Gobierno no va a consentir. "Las infamias y las mentiras tienen las patitas muy cortas", ha rematado.