Terminaciones y aproximaciones del Gordo de la Lotería de Navidad 2025: el dinero que toca

El Gordo de la Navidad 2025 es, sin duda, el número más ansiado de todos. Pero si tu décimo no coincide exactamente con las cinco cifras mágicas, no lo tires todavía. Alrededor del primer premio orbita una lluvia de premios menores conocidos como aproximaciones y terminaciones que pueden dejarte una alegría inesperada de entre 100 y 2.000 euros al décimo.

Aquí recopilamos todos los premios derivados del número ganador para que compruebes si te corresponde algún "pellizco".

Las aproximaciones: los números vecinos al Gordo

Quedarse a las puertas de la gloria da rabia, pero en la Lotería de Navidad tiene recompensa financiera. Si tienes el número inmediatamente anterior o posterior al agraciado con el primer premio, te llevas un buen consuelo.

Número Anterior: premio de 2.000 euros al décimo.

Número Posterior: premio de 2.000 euros al décimo.

Terminaciones: las dos últimas cifras

Si tu décimo comparte las dos últimas cifras con el Gordo, también tienes premio. Es uno de los premios más comunes y suele pasar desapercibido.

Premio: 100 euros al décimo (1.000 euros a la serie).

Las centenas: las tres primeras cifras

Es el premio para los que "empezaron bien, pero acabaron mal". Si tu décimo comienza con las mismas tres cifras que el Gordo, te llevas la llamada "centena". O lo que es lo mismo: te embolsas 100 euros al décimo.

El Reintegro: la última cifra

Es el premio mínimo, pero el más repartido. Si tu décimo acaba en el mismo número que el Gordo, recuperas lo jugado. Es decir, 20 euros.