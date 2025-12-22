Comprueba los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025

Si hay unos protagonistas que nunca faltan a su cita para animar la mañana del 22 de diciembre, esos son los quintos premios. Son los "hermanos pequeños" del sorteo, pero su capacidad para repartir alegría es enorme: al haber ocho extracciones diferentes, es muy habitual que la suerte salpique a decenas de provincias en toda España.

Aquí recopilamos en tiempo real los ocho números que han sido agraciados con el quinto premio en este Sorteo Extraordinario de Navidad 2025.

Primer quinto premio

El primer quinto premio ha sido cantado por los Niños de San Ildefonso a las 10:35 y el décimo premiado es 23112.

Este número ha caído en numerosas localidades. Andorra, Zaragoza, Granada, Bilbao, Plasencia, Barcelona, Castro Urdiales, Campo de Criptana, Usurbil son algunos de los lugares en los que se ha vendido este décimo.

Segundo quinto premio

El segundo quinto premio ha sido cantado por los Niños de San Ildefonso a las 10:40 y el décimo premiado es 60649.

Otro décimo muy repartido por el territorio español. Algunas de las administraciones que han vendido este décimo se encuentran en Roquetas de Mar, Pontevedra, Málaga, Las Palmas, Torrevieja, Vitoria, Gijón o Almendralejo.

Tercer quinto premio

El tercer quinto premio ha sido cantado por los Niños de San Ildefonso a las 11:06 y el décimo premiado es 77715.

El tercer décimo premiado con el quinto premio ha caído en localidades como Aranda de Duero, Zaragoza o Elda, pero también en muchos otros lugares.

¿Cuánto dinero toca en un quinto premio?

Aunque la cifra es más modesta que en el Gordo, un quinto premio es una alegría mayúscula para cualquier bolsillo, especialmente porque está libre de impuestos.

Por décimo (20 €): Ganas 6.000 euros.

Por serie: El premio es de 60.000 euros.

Por euro jugado: El premio es de 300 euros.

Hacienda no se lleva nada

Al igual que ocurre con los cuartos premios y las pedreas, los quintos premios están totalmente exentos de tributación. La ley marca el límite en 40.000 euros, y como el premio es de 6.000 euros, cobras el importe íntegro.

Puedes ir a cobrarlo a cualquier entidad bancaria colaboradora (si supera los 2.000 € en acumulado) o, si solo tienes un décimo, es posible que algunas administraciones de lotería con fondos suficientes puedan pagártelo, aunque el límite oficial para cobro en administración suele estar en 2.000 euros.