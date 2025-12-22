Cuánto dinero toca por cada quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Como marca la tradición, cada 22 de diciembre se celebra en el Teatro Real de Madrid el tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad. Este año 2025 se han puesto a la venta 198 millones de décimos, lo que se traduce en la emisión de 198 series, cinco más que en el año 2024. Cada una de estas series añadidas consta de 100.000 billetes. Es importante destacar, que del importe global recaudado en la venta, el 70 % será destinado de manera directa a los premios del sorteo. Es por este hecho, que este año 2025 se repartirán 70 millones más que en la edición anterior del sorteo de Navidad, un total de 2.772 millones de euros.

En el sorteo de la lotería de Navidad, el premio más esperado y valorado por la población es el Gordo, el primer premio del sorteo. Pero es importante no olvidar que existen otros premios que pueden hacer que te lleves una buena alegría. En el caso del quinto premio, aumenta la posibilidad de que te pueda tocar, ya que se reparten ocho quintos premios en cada sorteo de la Lotería de Navidad.

La suerte del quinto premio

En cada edición del sorteo de la lotería de Navidad, se reparten ocho quintos premios. Aunque parezca que es un premio menor, la población lo acostumbra a esperar con esperanza e ilusión. Este 2025, cada quinto premio del Sorteo de la lotería de Navidad, repartirá 60.000 euros por serie, es decir, 6.000 euros por décimo. El importe neto por euro jugado será de 300 euros.

La suerte de ser el afortunado o afortunada con el quinto premio es que no se aplica ninguna retención por parte de hacienda, ya que el premio por décimo está por debajo de los 40.000 euros.

Es esencial tener en cuenta, que si eres agraciado con un premio superior, la lotería de Navidad está sujeta a la retención del 20% por parte de hacienda, solo cuando los premios superan los 40.000 euros.

Cuándo puedo cobrar el premio de la lotería de Navidad

Si has sido afortunado con alguno de los premios del sorteo de la lotería de Navidad, puedes ir a cobrar tu premio el mismo día del sorteo por la tarde. Es decir, puedes acudir a cobrar el premio el mismo lunes 22 de diciembre a la tarde. Es importante tener en cuenta que ha de ser por la tarde y no en el mismo momento en que se canta el número. Se podrá empezar a cobrar los premios, una vez finalizadas las verificaciones posteriores al sorteo.

El plazo para poder cobrar tu premio de la lotería de Navidad es de tres meses, desde la fecha en que se celebra el sorteo. En este caso, el último día para cobrar los premios del sorteo de la lotería de Navidad de este año, será el 22 de marzo del 2026.

Entidades dónde cobrar el premio

Los premios superiores a 2.000 euros no se pueden cobrar en las administraciones de lotería y apuestas del estado.

En el caso de los premios superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

En la entidad bancaria te pedirán que acudas con el décimo en buen estado y con el documento de identidad. Posteriormente, ingresarán la cantidad correspondiente al premio, vía transferencia bancaria.

Cobro de décimos compartidos

Acostumbra a ser una tradición compartir décimos de la lotería de Navidad con familiares, amigos o compañeros de trabajo. En el caso de ser afortunadas con el quinto premio o alguno de los superiores, deberéis acudir al banco todas las personas que han participado en el sorteo con ese décimo.

Es la persona portadora del décimo, la encargada de firmar una declaración donde se deja constancia del reparto del premio. Posteriormente, la entidad financiera hará el pago por separado a los diferentes participantes.