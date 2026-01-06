El 06.703, primer premio de la Lotería del Niño 2026: consulta todos los premios

El 06.703 ha sido el número premiado este martes en el tradicional Sorteo del Niño que reparte este año 770 millones de euros. Este primer premio está dotado con dos millones de euros por serie, lo que equivale a 200.000 euros por décimo.

Este número ha estado muy repartido y se ha vendido en Madrid, Barcelona, San Sebastián, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Pamplona, Málaga, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Cádiz, Alicante y Albacete, así como en numerosas localidades del país, entre ellas, Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana de octubre de 2024.

Pero no ha sido este el único premio del sorteo, el segundo más importante de la Lotería Nacional y el que más premios reparte. El segundo premio, dotado con 750.000 euros la serie, 75.000 euros el décimo, ha sido para el 45.875; y el tercero, dotado con 250.000 euros la serie, 25.000 el décimo, ha sido para el 32.615.

El segundo premio ha caído en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería), Barcelona, la localidad madrileña de Aranjuez y Madrid capital. El tercer premio, por su parte, se ha consignado en la administración número 11 de Burgos y en la número 28, ubicada en un centro comercial de Alcampo de Granada.

Estos han sido los principales premios en este tradicional sorteo que se celebra en el día de Reyes, pero que también reparte otros muchos premios más pequeños que pueden suponer un buen pellizco para el bolsillo.

Entre ellos se encuentran dos extracciones de cuatro cifras que ofrecen premios de 3.500 por serie, 350 euros por décimo; catorce extracciones de tres cifras, con premios de 1.000 euros por serie, 100 euros por décimo; y cinco extracciones de dos cifras con premios de 400 euros la serie, 40 euros por décimo.

Serán premiados los números cuyas terminaciones coincidan con esas extracciones.

El sorteo también contempla las conocidas como aproximaciones, que premian a los números inmediatamente anterior y posterior a los agraciados con los premios más importantes. En concreto, hay dos aproximaciones al primer premio de 12.000 euros por serie (1.200 euros al décimo) y dos aproximaciones al segundo premio de 6.100 euros por serie (610 euros por décimo).

Todos los premios de la Lotería del Niño 2026