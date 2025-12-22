Dos últimas cifras del Gordo de la Lotería de Navidad 2025: cuánto dinero ganas

Si al mirar el número premiado del Gordo, tu décimo ves que no coinciden todos los números, pero sí las dos últimas cifras, tenemos buenas noticias: tu décimo no es papel mojado. Tienes un premio directo que, además, en el caso del primer premio, tiene una bonificación extra que no tienen los demás.

En total, por las dos últimas cifras del Gordo te llevas 120 euros al décimo. Te explicamos el porqué de esta cifra para que hagas tus cuentas.

La suma: Terminación + Reintegro

El reglamento de Loterías y Apuestas del Estado establece dos premios distintos que, en tu caso, se acumulan en el mismo décimo:

Premio por terminación (2 últimas cifras): todos los números que acaben igual que el primero, segundo y tercer premio reciben 100 euros al décimo (1.000 euros a la serie).

Premio por Reintegro (Última cifra): al tener las dos últimas, lógicamente también tienes la última. Como coinciden con el Gordo, te corresponde el reintegro de lo jugado, que son 20 euros.

La cuenta final: 100 € (terminación) + 20 € (reintegro) = 120 € al décimo. Es decir, si jugaste 20 euros, ganas 100 euros limpios de beneficio.

¿Tengo que pagar impuestos por estos 120 euros?

No. Al ser un premio inferior a 40.000 euros (el límite exento fijado por Hacienda para 2025), cobrarás el importe íntegro. No hay retención del 20%. Los 120 euros van directos a tu bolsillo.

Cómo cobrar el premio

Al tratarse de una cantidad pequeña (premio menor), el cobro es muy ágil: