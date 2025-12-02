La reacción de Pérez-Reverte a las palabras de Sánchez sobre Ábalos: "Amo a este tío"

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a pronunciarse sobre Pedro Sánchez este martes después de la entrevista que ha ofrecido el presidente del Gobierno en RTVE en la que se ha referido a Ábalos como "un gran desconocido" para él "desde el punto de vista personal".

"Una cosa es que tuviera una confianza política en él, que la tuve. No lo niego, es evidente. Y otra cosa es que desde el punto de vista personal era una gran desconocido para mí", ha dicho Sánchez sobre Ábalos en el fragmento que ha compartido Reverte en redes sociales.

El escritor ha acompañado el extracto de esta respuesta de Sánchez con un irónico comentario en el que dice "amo a este tío" y se pregunta "¿es fascinante o no es fascinante?".

Y es que la respuesta del presidente del Gobierno choca claramente con la imagen que el tándem Sánchez-Ábalos ha ofrecido durante todos los años en los que el ex ministro de Transportes fue su mano derecha hasta el punto que llegó a nombrarle secretario de Organización del PSOE.

Estas declaraciones de Sánchez sobre Ábalos han sorprendido a todo el mundo y la oposición no ha tardado en salir a señalar la "hipocresía" del presidente.

"Acabará queriéndonos convencer de que no conoce ni a su mujer ni a su hermano", ha dicho Feijóo; mientras que la portazo de Vox, Pepa Millán, ha ironizado con que Sánchez "está a un paso de decir que no conoce a sus hijas o que está divorciado de Begoña".