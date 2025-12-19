Los escalofriantes detalles del caso del cirujano acusado de violar a una paciente: "Hacía movimientos extraños"

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un cirujano plástico acusado de violar presuntamente a una paciente mientras ella estaba anestesiada. Los hechos habrían sucedido en el hospital IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, y fueron dos enfermeras las que dieron la voz de alarma después de observar comportamientos sospechosos en el doctor.

El acusado no es empleado del hospital y habría alquilado el quirófano para la operación. LaSexta a desvelado que llevaba ejerciendo más de quince de años y en varias comunidades autónomas. Según denuncian, fue visto con la mascarilla por debajo de la nariz y los pantalones por los suelos y gastó un bote de lubricante entero.

"Mientras extrae la grasa, hace movimientos oscilantes para adelanta y para atrás. Se aprecia cómo se mueve el pubis de la paciente cuando empuja el doctor", explica un atestado policial que también asegura que el acusado cambió la orientación de la camilla "para evitar ser visto y controlar entrada y salida del quirófano".

Las enfermeras también destacaron que "se quitó la bata de forma inusual" y que fueron ellas mismas las que la rescataron de la basura. El atestado recoge también que el acusado "llevó a cabo de la presunta agresión con total impunidad, descaro y delante de otras personas, siendo un indicio de que no era la primera vez".

La víctima, que "no es consciente de lo sucedido", se encuentra en estado de shock desde que le contaron lo que había sucedido.

Otras tres pacientes podrían haber sido violadas

A raíz de esta detención, se ha conocido una nueva denuncia por escrito de otra paciente que también podría haber sido víctima de este individuo y otras dos que se han puesto en contacto con la policía aunque, por el momento, no han presentado denuncia.

A pesar de esto, la abogada Bea de Vicente cree que sería muy difícil de demostrar y que saldrá impune en esos casos.

La propia De Vicente asegura que "estamos ante una agresión sexual con penetración agravada por abuso de confianza porque es un doctor a la paciente y por el estado inconsciencia".