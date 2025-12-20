La Generalitat llega a un acuerdo con varias entidades para dar cobijo a los migrantes desalojados del instituto de Badalona

La Generalitat ha llegado a un acuerdo con varias entidades para dar cobijo temporal a los migrantes que fueron desalojados de las instalaciones del viejo instituto B9 de Badalona (Barcelona), según indican a la agencia EFE fuentes del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión.

"Se trata de un dispositivo de emergencia debido a las condiciones climáticas adversas, situado en Badalona, y que funcionará como servicio de pernoctación, de 20:00 de la noche a 08:00 horas de la mañana, con el apoyo del centro diurno Flore", apunta el comunicado emitido por el citado departamento. En este dispositivo participarán, además de la Generalitat, Cáritas, Cruz Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials, y la Fundació Llegat Roca i Pi.

El mayor desalojo en España

Los Mossos d'Esquadra, por orden judicial, procedieron a primera hora del pasado miércoles al desalojo del edificio del viejo instituto B9 de Badalona, en el que vivían unas 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos.

Tres días después de ese desalojo, el mayor que se recuerda en España, medio centenar de personas permanecen refugiadas bajo un largo puente de la autopista C-31 a su paso por Badalona, para guarecerse de la intensa lluvia que cae desde anoche sobre Barcelona y las ciudades de su entorno.

En ese periodo de tiempo, diversas administraciones y entidades han pedido al Ayuntamiento de Badalona que buscase una solución para acoger a las personas que se han quedado sin alojamiento, una opción que este mismo sábado ha rechazado de nuevo, en entrevistas con diversos medios, el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol.

Este mismo sábado, también, el Gobierno catalán ha ofrecido al Ayuntamiento de Badalona ayuda para poner en marcha un albergue municipal que acoja a las personas desalojadas. "Nosotros no podemos actuar sobre una infraestructura que es municipal. Necesitamos que sea el ayuntamiento en el que inste a hacerlo", ha asegurado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

Cobijo nocturno temporal

Cuenta la agencia EFE que la Generalitat "junto con una alianza de entidades sociales que trabajan en Badalona" ha alcanzado el citado acuerdo para dar cobijo temporal nocturno a los desalojados, que pasarán la noche en un local cedido por la Iglesia.

Según el comunicado, las entidades sociales han puesto en marcha otros recursos para ayudar en la causa, como medidas que complementan a este dispositivo de emergencia. "El sinhogarismo requiere de soluciones estructurales y coordinadas, que han de ir necesariamente más allá de la gestión de esta situación de emergencia", recoge el texto.

La actuación de este sábado, precisa la nota, "se suma a otras realizadas por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión con los servicios sociales municipales, que desde el mes de septiembre han mantenido reuniones semanales para colaborar en la búsqueda de soluciones para las personas más vulnerables, ofreciendo recursos y apoyo técnico".