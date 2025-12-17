Así vivían los 400 migrantes desalojados en el instituto de Badalona que la juez califica como "un poblado de miseria"

Los Mossos d'Esquadra han ejecutado el desalojo del asentamiento del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona). Este edificio se había convertido en un asentamiento ocupado donde residían alrededor de 400 inmigrantes subsaharianos. El operativo se ha iniciado a las 8 de la mañana y a la línea policial se han acercado un centenar de personas.

El desalojo se ha llevado a cabo por petición del Ayuntamiento de Badalona liderado por Xavier García Albiol (PP). Todo ello a partir de una resolución judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona. La orden se realizó el pasado 12 de diciembre que autoriza al consistorio recuperar la propiedad. Albiol llevaba meses solicitando la petición con el argumento de que los migrantes que viven allí causan problemas de inseguridad e incivismo.

García Albiol no proporcionará alternativa habitacional

El Ayuntamiento de Badalona aseguró que no iba a proporcionar una alternativa habitacional pese a que las condiciones que se aprecian en las imágenes sean degradadoras. En ellas se ven habitaciones con colchones en el suelo, llenas de basura y sin ningún tipo de acondicionamiento.

Los abogados del colectivo de los migrantes presentaron un escrito al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para reclamar la paralización temporal del desalojo, aunque el tribunal respondió con la negativa.