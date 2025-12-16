Abono de transportes único: el Gobierno confirma la fecha en la que empezará a aplicarse

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha puesto fecha concreta al arranque del nuevo abono único de transporte público anunciado por el Gobierno. Según ha explicado, el 19 de enero de 2026 será el primer día en el que los ciudadanos podrán utilizar este nuevo título, que permitirá viajar por toda España en servicios de competencia estatal por un precio mensual de 60 euros, o 30 euros en el caso de los menores de 26 años.

En una entrevista en TVE, Puente ha subrayado que se trata de un proyecto "en el que el Gobierno lleva dos años trabajando" y ha querido aclarar que la llegada del abono único no elimina los descuentos ni los títulos actuales, sino que se suma a ellos. "Los descuentos se prorrogan y el abono de Cercanías seguirá existiendo", ha señalado, insistiendo en que el nuevo título es "un producto añadido a lo que ya hay".

Una implantación progresiva

El ministro ha explicado que el abono único nacerá en una fase inicial limitada a los títulos de carácter estatal, es decir, Cercanías, Media Distancia convencional y autobuses interurbanos de largo recorrido gestionados por el Estado. No obstante, ha recalcado que el objetivo final del Ejecutivo es mucho más ambicioso, como integrar todos los modos de transporte del país, incluidos aquellos que hoy dependen de las comunidades autónomas.

"El propósito es integrar todos los modos de transporte que están en manos de las comunidades", ha afirmado Puente, que ha detallado que esta ampliación se hará mediante convenios entre el Estado y las autonomías, una fórmula que considera habitual y viable. En este sentido, se ha mostrado convencido de que las comunidades acabarán sumándose al sistema:

A medida que este título vaya funcionando, las CCAA se irán integrando, como ha ocurrido en Alemania

Un anuncio que viene de lejos

Puente ha recordado que el abono único no es una idea improvisada. "Ya en enero del año pasado se anunció que habría un abono único para 2026". Y ahora, a partir del 19 de enero de 2026, este nuevo sistema empieza a transformar la forma de moverse por el país, aunque lo normal es pensar que su alcance total dependerá de la adhesión futura de comunidades autónomas y ayuntamientos.