Las cinco habilidades que definen a una persona con inteligencia emocional

Contar con inteligencia emocional contribuye al bienestar psicológico.

Alicia Bernal

Madrid |

Las personas con alta inteligencia emocional siempre hacen esto, según un investigador de Harvard
Las relaciones sociales son complejas, pero las personas que cuentan con la inteligencia emocional suficiente son capaz de sobrellevarlas mucho mejor. Esta capacidad nos ayuda a reconocer, comprender y gestionar mejor nuestras propias emociones, así como de identificar y responder adecuadamente a las emociones de los demás.

La importancia de la inteligencia emocional radica en que nos permite mantener un equilibrio entre la razón y el sentimiento, favoreciendo la empatía, la comunicación efectiva y la resolución constructiva de conflictos. Además, una buena inteligencia emocional contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés y mejora el rendimiento tanto en el ámbito personal como profesional, ya que facilita relaciones más saludables y una mayor capacidad de adaptación ante los desafíos cotidianos.

Repasamos algunas de las habilidades que definen a esta capacidad tan valiosa.

Hacer una pausa antes de reaccionar ante situaciones

Esta acción sigue el precepto fundamental de la inteligencia emocional: mantener el equilibrio entre la razón y el sentimiento; puesto que antes de reaccionar de manera instintiva, las personas con inteligencia emocional se pararán a reflexionar antes de actuar.

Igualmente, este es uno de los rasgos que puede hacer que sea difícil identificar a una persona con inteligencia emocional alta, ya que mucha gente los asocia a personas "sensibles" o "emocionales", y con esta actitud pueden parecer demasiado estoicos o incluso insensibles por naturaleza.

Hacen preguntas empáticas

Las personas con una alta inteligencia emocional tienen una capacidad excepcional para introducir preguntas en cualquier conversación y con ello despertar y mantener el interés. A menudo, sus primeras preguntas se centran en conocer las experiencias, pensamientos y sentimientos de la otra persona. Hacen preguntas intencionales y abiertas como:

  • "¿Cómo entraste en…?"
  • "¿Qué piensas sobre…?"
  • "¿Qué opinas sobre…?"

Este tipo de preguntas demuestran su capacidad para demostrar conciencia social y empatía (características de la inteligencia emocional). Además, enfocar de esta manera una conversación hace que todos los implicados se sientan vistos, escuchados y valorados.

Lectura no verbal aguda

Además de poder hacer preguntas empáticas y saber esperar antes de actuar de forma instintiva, son personas con la habilidad de leer a las personas, ya que prestan mucha atención al lenguaje corporal y a las señales no verbales para comprender mejor a los demás y conectarse con ellos. Aunque, también hacen esto para detectar amenazas y detectar amigos o enemigos cuando se encuentran en una situación nueva o incierta.

Compartir sus errores y fracasos personales

Las personas con alta inteligencia emocional no tienen miedo de revelar sus miedos y fracasos, ya que ven la vulnerabilidad como una fortaleza y un medio para construir conexiones más profundas.

Esta actitud refleja seguridad emocional y la aceptación de que no es posible complacer a todo el mundo. Además, entienden que es importante aprender de sus reveses.

Adoptar perspectivas e identidades no convencionales

Las personas con un nivel alto de inteligencia emocional tienden a desafiar deliberadamente sus propios puntos de vista para fomentar una mayor comprensión y empatía.

Además, esta habilidad se ve influida por a su autoconfianza emocional, puesto que estas personas toleran mejor la desaprobación o el rechazo. Comprenden que las críticas ajenas suelen reflejar emociones o inseguridades de otros, no verdades absolutas. De esta manera, sienten la libertad de adoptar ideas o identidades “no convencionales” sin sentirse amenazadas.

