Qué es un tromboembolismo pulmonar, la enfermedad por la que Robe tuvo que cancelar su gira

El mundo de la música se ha despertado hoy sorprendido, y dolido, muy dolido, por la noticia de la muerte de Robe Iniesta. Es la figura imprescindible del rock en español y fundador de Extremoduro. El fallecimiento ha sido inesperado, y lo cierto es que la familia no ha hecho públicas, por el momento, las causas concretas.

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han escrito en la nota publicada en la página web, que no informa sobre la causa de la muerte.

Sin embargo, es inevitable recordar que hace un año el artista se vio obligado a cancelar los últimos conciertos de su gira debido a un tromboembolismo pulmonar, una afección grave que le obligó entonces a guardar reposo absoluto.

¿Qué es un tromboembolismo pulmonar y por qué es tan delicado?

En palabras sencillas, un tromboembolismo pulmonar ocurre cuando un coágulo de sangre se instala en una arteria del pulmón. Ese "tapón" impide que la sangre llegue correctamente a una parte del pulmón y, por tanto, el oxígeno tampoco circula con normalidad hacia el resto del cuerpo. Cuando esto sucede, el organismo empieza a trabajar con menos oxígeno del necesario y el corazón debe esforzarse más, lo que puede derivar en complicaciones serias si no se actúa con rapidez.

Lo más habitual es que ese coágulo nazca lejos del pulmón, a menudo en las venas profundas de las piernas. A veces pasa desapercibido: se forma allí, se desprende y viaja por la sangre hasta atascarse en los vasos pulmonares. Si la obstrucción es grande, el peligro aumenta porque el pulmón deja de hacer parte de su trabajo y el corazón tiene que luchar para mantener el flujo.

Los síntomas suelen aparecer de forma brusca. La persona empieza a tener dificultad para respirar o nota un dolor muy agudo en el pecho, que empeora al moverse o incluso al respirar profundo. A veces hay sensación de mareo, palpitaciones o una especie de ansiedad que brota sin motivo aparente. Si el coágulo viene acompañado de trombosis en una pierna, esta puede hincharse, ponerse roja o sentirse especialmente caliente.

Esta enfermedad tiene tratamiento y cuanto antes se detecta, mejor. Lo habitual es administrar fármacos anticoagulantes, que ayudan a evitar que el trombo crezca y permiten que el cuerpo lo vaya "deshaciendo" poco a poco. En los casos más graves existen técnicas más agresivas, como medicamentos para disolver el coágulo rápidamente o procedimientos para retirarlo. Por eso, ante síntomas sospechosos, siempre se recomienda acudir rápidamente a urgencias.

Por eso, en aquel momento, el equipo de Robe explicó que continuar con la gira suponía un riesgo grave para su salud y que era imprescindible el reposo absoluto.

Hoy, un año después de aquel episodio, se llora la pérdida de un músico irrepetible.