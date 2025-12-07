Tres muertos y varios heridos por un golpe de mar en el sur de Tenerife

Al menos tres personas han muerto esta tarde tras ser arrastradas por un golpe de mar en una piscina natural en la zona de Los Gigantes, en la costa sur de Tenerife, según han informado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112.

Emergencias ha indicado que los fallecidos podrían ser cuatro, aunque está pendiente de confirmación el número total. Hay además una persona rescatada en parada cardiorrespiratoria que ha sido trasladada en helicóptero al Hospital de La Candelaria y otras tres personas heridas.

El suceso se ha registrado hacia las cuatro de la tarde de este domingo. Las víctimas se encontraban en la zona de la piscina natural de Isla Cangrejo cuando una fuerte ola irrumpió en el área de baño. Fue entonces cuando la marea arrastró a los bañistas, entre los que se encontraban varios turistas extranjeros. Los fallecidos son un hombre de 35 años, una mujer de 55 años y un hombre cuya edad no ha sido confirmada.

Gran operativo desplegado

Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Salvamento Marítimo, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), un helicóptero medicalizado del SUC, Guardia Civil y Policía Local.

El archipiélago canario mantiene desde este viernes la prealerta por fenómenos costeros, con la previsión de olas que pueden alcanzar entre los 2 y 5 metros de altura en las zonas del norte, y en el oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

Por todo ello, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, recordó este sábado a la ciudadanía que es necesario extremar las precauciones en las costas de las islas, insistiendo en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección para evitar riesgos en el mar.