Reverte da la razón a Alsina: "Si hay alguien admirable en esta triste historia es Felipe VI"

El debate sobre el posible regreso del rey Don Juan Carlos a España planteado por el PP tras desclasificarse los archivos del 23F está volviendo a poner de actualidad la marcha del emérito y su relación con el actual monarca Felipe VI. Durante la tertulia de Más de uno, Carlos Alsina ha explicado que "el Rey no está en el exilio" y ha roto una lanza en favor de Felipe VI al decir que es él quien está haciendo un "sacrificio" enorme al haber roto con su padre:

La reacción de Arturo Pérez-Reverte

"Para nosotros el rey Juan Carlos es una figura pública con la que tenemos poca relación, una figura distante, pero para el rey Don Felipe es su padre. Si alguien ha tenido que pasar por un trago persona y familiar -y sigue pasando-, es el hijo", ha dicho.

Esta afirmación ha sido aplaudida en redes sociales por Arturo Pérez-Reverte. El escritor ha publicado en su cuenta de 'X' un mensaje dando la razón a Alsina y poniendo en valor su admiración al actual monarca: "Lo acaba de decir Alsina y estoy de acuerdo: quien hizo el sacrificio no es don Juan Carlos yéndose fuera de España, sino su hijo al tomar la difícil decisión de romper con su padre y mantenerlo fuera de España. Si hay alguien admirable en esta triste historia es Felipe VI".

Alsina defiende la complicada decisión que tuvo que tomar Felipe VI

Por mucho que sea una Monarquía y estemos hablando de reyes, "sigue siendo su padre y quien ha tenido que tomar decisiones francamente complicadas y difíciles desde el punto de vista familiar, es él", asegura Alsina, refiriéndose a Don Felipe.

"Igual que Don Juan Carlos habla de las decisiones que tuvo que tomar él con Urdangarin y la Infanta Doña Cristina, al hijo le ha tocado algo todavía más difícil, que es sabiendo quién es el padre, la influencia que tiene y lo que ha significado para la historia de este país, ha tenido que tomar la decisión de extrañar al padre y de desentenderse de su herencia, de su fortuna y quitarle la asignación, que todo eso no es fácil, por mucho que seas el Rey", explica.

Para Alsina, esas son las decisiones difíciles que se han tomado en este último tiempo en la Casa del Rey y ese es el "sacrificio" que ha tenido que hacer el hijo para que la Monarquía, la Institución "hoy vuelva a ser lo que en otros tiempos fue y tenga el aprecio social que tenga".

Una idea "nociva"

El presentador de Más de uno también critica la idea "tan cultivada por el Rey padre de que él es la víctima de un hijo que no es lo suficientemente sensible a la realidad que a él le rodea": "Me parece que no sólo no es cierta, sino que es bastante nociva y se siembra y alimenta con una intención bien poco favorable al actual Monarca".

Para Alsina, Don Juan Carlos "no está en el exilio" y el problema es que él quiere que se diga que se le está haciendo un acto de desagravio. ¿Por qué es un problema? "Porque no hay agravio que desagraviar". El periodista explica que "efectivamente, puede ocurrir que mañana fallezca estando en Abu Dabi, lo cual generaría un problema de tal dimensión que consistiría en traer los restos mortales a España y enterrarlos en El Escorial. Habría muchas personas a las que dolería la situación y les parecería inaceptable y lo entiendo, pero eso no significa que sea un problema de una enorme dimensión para el Estado".

Y se muestra tajante al concluir: "Quienes alimentan la idea de que detrás de todo esto está el Gobierno de Sánchez, que quiere acabar con la Monarquía, están a la vez alimentando la idea de que el Rey que tenemos ahora es un pelele en manos del Gobierno de Pedro Sánchez. Es que Don Juan Carlos no puede volver como debería porque a Don Felipe no le deja el Gobierno, porque el Gobierno le ha dicho que eso es lo que tiene que hacer", e ironiza diciendo "no ayuden tanto a la Institución".