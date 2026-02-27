Las incógnitas que ve Alsina en el posible regreso del rey Juan Carlos: "De qué vive cuando regrese"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este jueves que sería deseable que Juan Carlos I regresase a España tras desclasificarse los documentos del intento del golpe de Estado del 23F y ver el papel que tuvo en el sostenimiento de la democracia.

Estas declaraciones han originado un debate respecto a si el Rey Emérito debe o no volver a España. Un debate que, en opinión de Carlos Alsina, no queda "muy claro" quién lo está debatiendo y sobre qué porque Don Juan Carlos ya regresa a España "cuando quiere". El problema son las condiciones en las que él quiere regresar: "Él vuelve para las regatas, La Razón dice que va a volver todos los meses, o sea, que vuelve cuando quiere".

"Lo que no hace es quedarse porque la voluntad del rey Juan Carlos no está sólo en el regreso, sino en el regreso para instalarse de nuevo en el Palacio de la Zarzuela, para ser celebrado con una suerte de acto de desagravio -que es a lo que aspira él-. Que se le reconozca que ha sido agraviado todos estos años y que al final se fue porque se tuvo que marchar, porque el Gobierno quería que se marchase y porque su hijo tragó con que el Gobierno le presionara para que se marchase", explica el presentador de Más de uno.

Las incógnitas sobre el regreso del Rey

Para Alsina, "eso es lo que está buscando" Don Juan Carlos, porque la Casa Real ya lo dijo el jueves, "si quiere volver, que vuelva". También, el Gobierno, "si quiere volver, que vuelva". Entonces, el rey puede volver, pero el problema no es ese regreso, sino "para qué regresa, dónde reside cuando regrese, de qué vive cuando regrese, porque no tiene asignación o sueldo oficial, no tiene patrimonio oficialmente. Tendría que trasladar aquí también su residencia fiscal y, por tanto, tributar en España".

El presentador explica que todas esas son las preguntas que están en el ambiente y a las que no se responde diciendo "deseo fervientemente que el Rey vuelva", como ha dicho Feijóo. "El Rey de antes, el Rey padre porque el Rey que hay ahora es Don Felipe, al que no se sabe -porque no habla de estas cosas en público- si esto de ayer le ha resuelto algún problema a él o se lo ha creado", concluye Alsina.