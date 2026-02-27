CASA REAL

Las incógnitas que ve Alsina en el posible regreso del rey Juan Carlos: "De qué vive cuando regrese"

El presentador explica que el problema no es el regreso del rey emérito en sí, sino todas las incógnitas que habría que responder alrededor de su posible vuelta a España.

Alsina cuestiona la relevancia que Feijóo da a los archivos del 23F: "Ya sabían que el motivo de que el rey resida en Abu Dabi no es por lo de 1981 ¿no?"

Feijóo pide el regreso de Juan Carlos I tras desclasificarse el 23F: "Debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe"

Marta Pérez Miguel

Madrid |

Las incógnitas que ve Alsina en el posible regreso del rey Juan Carlos: "De qué vive cuando regrese"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este jueves que sería deseable que Juan Carlos I regresase a España tras desclasificarse los documentos del intento del golpe de Estado del 23F y ver el papel que tuvo en el sostenimiento de la democracia.

Estas declaraciones han originado un debate respecto a si el Rey Emérito debe o no volver a España. Un debate que, en opinión de Carlos Alsina, no queda "muy claro" quién lo está debatiendo y sobre qué porque Don Juan Carlos ya regresa a España "cuando quiere". El problema son las condiciones en las que él quiere regresar: "Él vuelve para las regatas, La Razón dice que va a volver todos los meses, o sea, que vuelve cuando quiere".

"Lo que no hace es quedarse porque la voluntad del rey Juan Carlos no está sólo en el regreso, sino en el regreso para instalarse de nuevo en el Palacio de la Zarzuela, para ser celebrado con una suerte de acto de desagravio -que es a lo que aspira él-. Que se le reconozca que ha sido agraviado todos estos años y que al final se fue porque se tuvo que marchar, porque el Gobierno quería que se marchase y porque su hijo tragó con que el Gobierno le presionara para que se marchase", explica el presentador de Más de uno.

Las incógnitas sobre el regreso del Rey

Para Alsina, "eso es lo que está buscando" Don Juan Carlos, porque la Casa Real ya lo dijo el jueves, "si quiere volver, que vuelva". También, el Gobierno, "si quiere volver, que vuelva". Entonces, el rey puede volver, pero el problema no es ese regreso, sino "para qué regresa, dónde reside cuando regrese, de qué vive cuando regrese, porque no tiene asignación o sueldo oficial, no tiene patrimonio oficialmente. Tendría que trasladar aquí también su residencia fiscal y, por tanto, tributar en España".

El presentador explica que todas esas son las preguntas que están en el ambiente y a las que no se responde diciendo "deseo fervientemente que el Rey vuelva", como ha dicho Feijóo. "El Rey de antes, el Rey padre porque el Rey que hay ahora es Don Felipe, al que no se sabe -porque no habla de estas cosas en público- si esto de ayer le ha resuelto algún problema a él o se lo ha creado", concluye Alsina.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer