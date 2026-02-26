Feijóo pide el regreso de Juan Carlos I tras desclasificarse el 23F: "Debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que sería deseable que Juan Carlos I regrese a España, una vez que se han desclasificado documentos del intento de golpe de Estado del 23F.

"La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado", ha afirmado en X el presidente del PP, que ha agregado que el propio emérito ha reconocido "errores innegables" en su trayectoria pero "contribuyó a sostener" la democracia española.

Los documentos del 23F: una nota dice que el error fue "dejar al Borbón libre"

Un manuscrito de autor desconocido, en la lista de documentos desclasificados del 23F, sostiene que fue un error "dejar al Borbón (rey) libre y tratarlo como si fuera un caballero" y afirma que "el rey es -por tanto- un objetivo a batir y anular". El texto critica que no se hubiera neutralizado al monarca en el arranque de la asonada.

En el citado escrito exponen cómo pueden reaccionar ante los "fallos" que tienen que "corregir para "actuaciones sucesivas" y también apuntan unas "sugerencias para el futuro" y en entre ellas señala como el "primer fallo" haber dejado al "Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero".

Creen que ahora el Rey seguirá adelante con su "intento suicida" de tener un Gobierno con los socialistas. Por lo que afirman que no puede ser considerado "ni como un símbolo a respetar": "Es por tanto un objetivo a batir y anular".

Documento que muestra cómo los golpistas consideraron un error "dejar al Borbón libre" | ondacero.es

La llamada de Armada: conversación "muy tensa" tras el asalto al Congreso

Entre los documentos desclasificados figura el relato del CNI sobre lo ocurrido en la Zarzuela. Según ese informe, el Rey recibió una llamada de Alfonso Armada, gundo jefe de Estado Mayor del Ejército, minutos después del asalto del Congreso entre las 18.30 y las 19.00 horas, cuando el general pretendía acudir al Palacio. Juan Carlos I le ordenó que permaneciera en su puesto.

Más tarde, entre las 20.00 y las 21.00 horas, mantuvo con él una conversación "muy tensa". Tras ella, ordenó el envío de un télex a la Junta de Jefes del Estado Mayor y a las capitanías generales en el que confirmaba que se tomaran las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.

El Secretario General de la Casa Real logró también hablar con Tejero y le instó a deponer su actitud. El teniente coronel respondió que solo obedecía órdenes de Milans del Bosch.

Campaña contra Juan Carlos I

Tras el fracaso del golpe, el Ministerio del Interior recopiló panfletos y escritos que trataban de implicar al rey Juan Carlos I en la intentona. En ellos se sostenía que el monarca habría pactado en Baqueira con el general Alfonso Armada la caída de Adolfo Suárez, que tenía preparado un avión para huir del país o que había enviado a sus hijos al extranjero como señal de que conocía lo que iba a suceder.

Uno de esos textos aseguraba que el Rey decidió forzar la dimisión de Suárez al margen de la Constitución y que, ante su negativa, el teniente general Merry Gordon puso una pistola sobre la mesa diciendo: "Esta es una razón". Otros escritos hablaban de una "magistral operación" del monarca, asesorado por su cuñado Constantino de Grecia, para dejar en evidencia a los militares y presentarse como "el salvador de la Constitución y de la democracia".

Interior consideraba que estos rumores pretendían disminuir la responsabilidad penal de los procesados y crear un argumento contra la Corona. Reconocía, no obstante, que tuvieron eco en sectores de la derecha radical.