Las horas de mayor nerviosismo en la Zarzuela el 23F y el papel clave del Rey: "Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional"

Hace 45 años, España vivió un intento de golpe de Estado que dirigió el recientemente fallecido Antonio Tejero a los 93 años. Su muerte ha coincidido en la misma fecha en que el Gobierno ha desclasificado la documentación relativa al 23F.

La jornada no fue indiferente para nadie y menos aún para el Palacio de la Zarzuela, donde se ubicaba Juan Carlos I, entonces Rey de España. Los documentos muestran una cronología de cómo se vivieron estos hechos desde el interior de la Zarzuela, así como decisiones fundamentales que marcaron el futuro del país.

Cronología desde el interior de la Zarzuela: 23F

A las 17:00 horas del 23 de febrero de 1981, casi todo el personal de Zarzuela seguía con interés la sesión del Congreso de dicho día a través de la radio.

A las 18:22 horas se produjo "el impacto de la noticia" que rápidamente se transmitió de unos a otros en el Palacio. Una información de la que también tuvo constancia Juan Carlos I.

Fue a partir de este momento cuando comenzaron "los contactos telefónicos para conocer la situación", según recogen los documentos desclasificados. Todo el personal que no se encontraba en aquel momento en Zarzuela inició "su incorporación desde sus domicilios" o, en su lugar, pidieron "medios de transporte" para acudir.

Entre las 18:30 horas y las 19:00 horas, el Rey Juan Carlos I recibió una llamada del General Armada, que pretendía asistir a Zarzuela. Sin embargo, el Rey le ordenó que permaneciera en su puesto.

Posteriormente, sobre las siete de la tarde, "el Secretario General habla con el General Juste", que era el jefe de la DAC. Este preguntaba insistentemente si Armada estaba en la Zarzuela, pero al confirmarse que no estaba, Juste afirmó que aquello cambiaba "totalmente la situación".

Toma de decisiones clave

A partir de la llamada, el Rey toma una serie de decisiones clave, como denegar definitivamente la entrada a Armada, ordenar a la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) tomar la dirección militar y contactar con "las Capitanías Generales, Zonas Marítimas y Regiones Aéreas para conocer la situación".

Hacia las 19:30 horas del mismo día se decide que el Rey debía emitir un mensaje a la ciudadanía por TV y radio "para clarificar su postura". Sin embargo, al intentar contactar con RTVE, se sabe que está ocupada por una unidad militar.

A las 20:10 horas se conoce que Armada podía entrar en el Congreso porque conocía la contraseña. Unos 10 minutos después, a las 20:20 horas, se logra hablar por teléfono con Antonio Tejero en el Congreso, pero este afirma que no recibe más órdenes que las de Milans del Bosch.

Horas más tarde, a las 23:30, el equipo de grabación de TVE llegó a la Zarzuela y a las 00:00 horas el Rey inició la grabación del mensaje. Media hora después, dicho video sale hacia TVE y a las 01:12 horas se emite por televisión y radio.

Postura firme de Juan Carlos I

A las 01:20 horas, el Rey transmite por teléfono las siguientes órdenes al teniente general Milans del Bosch: "Te hago saber con toda claridad lo siguiente. Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás; cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey; hoy más que nunca, estoy dispuesto a cumplir el juramento a la bandera. Por ello, muy conscientemente y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las Unidades que hayas movido; te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud".

El monarca concluyó su mensaje jurando a Milans del Bosch que ni abdicaría la Corona ni abandonaría España. "Quien se subleve, está dispuesto a provocar, y será responsable de ello, una nueva guerra civil (...) Por España primero, y por la Corona, después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho", recoge el documento desclasificado este miércoles.