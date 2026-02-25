Rafa Latorre sobre la desclasificación del 23F: "Si el objetivo era engrandecer la figura de Juan Carlos I, ha sido un éxito"

Había gente que decía el Gobierno lo tiene todo guionizado para que estemos hablando durante una semana del 23 F. Hombre, no creo yo que hayan llegado tan lejos. Qué cosas, el azar, ha muerto Antonio Tejero justo hoy. No lo ha hecho en el aniversario, en el 45.º aniversario del 23-F, que se cumplió hace dos días. Pero lo ha hecho justo hoy en que se han desclasificado y cualquiera puede visitar los documentos que hasta ahora eran confidenciales del 23 F.

Allí tampoco crean que van a encontrar nada sensacional, ninguna novedad. Quiero decir que Antonio Tejero, que ya estaba muy precario de salud y que probablemente no se ha enterado de esta desclasificación, no habrá visto ningún secreto aireado en estos documentos, más allá de algunos líos familiares, como la preocupación legítima de su esposa ante la aventura incierta en la que le habían embarcado, completamente engañado.

Por otro lado, un hombre, este, Tejero, que ha muerto en la ignominia después de haber representado una de las escenas más patéticas de la historia de España y del cual vamos conociendo algunas interioridades de aquel día por estas conversaciones que se han revelado en los documentos desclasificados. Antes de nada, vamos a hablar de este hombre muerto a los 93 años. Muerto otra vez, diría alguno, porque es verdad que algunos medios de comunicación se apresuraron a matarlo antes de que se produjera el fatal desenlace biológico que ha tenido hoy lugar.

Y ahora les contamos el resultado de esa clasificación de documentos. Ahora sí ha muerto Antonio Tejero a los 93 años.

Si el objetivo era rehabilitar la figura de Juan Carlos I, si la intención era engrandecer la figura del monarca, la desclasificación de papeles del 23 F ha sido un éxito

Miren que por una parte la derecha se barruntaba, "esto lo hacen porque van a por el Borbón" y la izquierda republicana decía "si se supiera la verdad sobre Juan Carlos I". Pues quizás el único valor historiográfico de los documentos desclasificados del 23 F que ya se pueden consulta es el de reafirmar que fue la oposición del Rey lo que hizo fracasar la asonada.

Y que los golpistas eran tan conscientes de ello que los militares alzados concluyeron que su principal ha sido "dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero". Asimismo, insiste en que "el Rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar".

Y para la historia también quedarán estas palabras gallardas del Rey Juan Carlos al Milans del Bosch: "Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello, una nueva guerra civil". Se entiende la decepción de quienes esperan alguna transigencia del rey con los planes de Armada. ¿Pudo crear una falsa expectativa en los días previos? Pudo. Pero lo que es indudable es que en el momento decisivo se mantuvo en su sitio.

Por lo demás hay una serie de precisiones táctica de lo que pudo ser y no fue, como un plan para que los GEO irrumpieran en el Congreso para acabar violentamente con el golpe pero que se desechó por el coste de vidas humanas que podía suponer.

Para la historia sentimental del golpe queda el drama familiar de los Tejero.

Las llamadas desesperadas de la mujer de Tejero al ver que el golpe ha fracasado: "El Ejército me lo ha 'dejao tirao' como una colilla. Me lo han 'engañao'". "Estoy desde las 4 de la mañana intentando localizarle, intentando hablar con él y no hay forma humana, no puedo hablar con él, no me dejan". Se queja, y baraja la posibilidad de presentarse en persona en el Congreso de los Diputados.

Palabras que demuestran que detrás de la inconsciencia de un hombre suele haber una mujer sufriendo por lo tonto que ha sido

Una mofa ha recorrido la sesión de control al Congreso, porque es cierto que estas operaciones tan vistosas terminan siendo un bluf y Feijóo le reprocha al gobierno que bien podría informar como es debido de los delicadísimos asuntos que le afectan y que mantiene oscurecidos en la más absoluta opacidad.

¿Sobre qué asuntos podría arrojar luz este gobierno? Yo permanecería atento al papel de Zapatero en el rescate de Plus Ultra y de dónde obtuvo sus generosos rendimientos. Hoy el presidente de esta aerolínea rescatada con dinero público ha acudido a la comisión de investigación del Senado. Allí ha guardado silencio sobre su relación con Zapatero. Solo escucharán las preguntas del senador popular, Gerardo Camps, que lo interroga, porque no ha habido respuestas.

Julio Miguel Martínez se escuda en que está investigado judicialmente y que tiene derecho a eludir las preguntas que pudieran comprometerle. Recuerden que Zapatero cobró 450mil de una empresa cuyo único cliente era Plus Ultra, este Análisis Relevante para la cual Zapatero hizo los informes beluga, de un precio tan desorbitado que solo resulta más sospechosa su falta de contenido o que la compañía que le pagaba por ellos no los vendiera absolutamente a nadie.

Durante una intervención inicial en la que ha leído un texto escrito, el presidente de Plus Ultra ha esgrimido que "no hubo procedimiento excepcional al margen de la norma, no hubo trato de favor ni injerencias indebidas, no hubo ayudas ilícitas, sino que hubo un procedimiento reglado con condiciones muy estrictas". Pero Julio Miguel Martínez figura como uno de los principales investigados en la causa que dirige la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, por presunto blanqueo de capitales vinculado al rescate de Plus Ultra. Sobre el caso sobrevuela la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, quien desplegó múltiples gestiones para lograr la viabilidad de la operación, según publicó este medio.

La sesión de control tuvo un homenaje mortuorio a una política que dejará la primera línea en las próximas elecciones

Yolanda Díaz se irá de una forma muy parecida a como se fue de Galicia, dejando su espacio político hecho un solar yermo. Nunca supo reconstruir su relación con Podemos y todos los logros de su ministerio han sido capitalizados por Pedro Sánchez. Decían que sería la primera presidenta de España, la exponente de un nuevo laborismo faro para la izquierda. Nada de eso, toda su base ha sido deglutida por un PSOE que ha ido radicalizándose y achicando a Sumar.

¿Y ahora qué? Pues tendrán que decidir: