Rafa Latorre sobre el pulso PP-Vox y la situación de Mazón: "Vox no va a desaprovechar la ocasión de torturar al partido que aspira a laminar"

No parece que le haya gustado a Vox el documento del PP que establece las pautas para pactar programas de gobierno con otros partidos

Así es como se siente, tratados como salvajes porque el documento especifica que todos los pactos cumplirán con la legalidad y respetarán el Estado de Derecho. En realidad esto no alude a Vox, más bien parece que es una salvaguarda dirija a cualquier trato con Junts.

Pero Vox no iba a desaprovechar la ocasión de torturar un poco más al partido que aspira a laminar y eso es lo que se ha demostrado desde que obtuvieron representación

Jamás han renunciado a la posibilidad de desgastar al Partido Popular siempre que ha presentado en ocasión y esa pulsión llamémosle fratricida se agrava con la proximidad de unas elecciones.

Así que sí, dice Santiago Abascal que la charla mantenida el domingo con Alberto Núñez Feijóo, y que este desveló ayer en la Brújula, fue muy cordial pero no tan fructífera como dice el presidente del PP porque esto no va a ser tan fácil.

Ahora lo más fabuloso de todo lo que dice Abascal respecto de la autonomía de los líderes regionales. Hombre, esto de decir que ahora los líderes regionales tienen toda la autonomía para decidir es un hecho novedosísimo en Vox, partido de un centralismo y una verticalidad totales en el que los candidatos autonómicas ni siquiera son conocido más que como un apéndice de la dirección nacional, que ya ha demostrado que si toca la corneta se firman acuerdos en todos los gobierno y si vuelve a tocar la corneta, se rompen todos los acuerdos. Sea cual sea la opinión de los dirigentes regionales, es más se ha demostrado que en contra de la opinión de los dirigentes regionales. O no recordamos los audios de Nolasco en Aragón.

El documento del PP revela algo que va más allá de su literalidad. Que es que Feijóo ha asumido cuál es el contexto. La derecha ahora tiene según las encuestas 200 diputados. Feijóo asume que va a tener que hacer un gobierno de derecha y de hecho este documento marco es el texto más de derechas que ha salido de Génova desde que él es presidente. Lo que ahora está en juego, por tanto, no es si la derecha suma 190 escaños o 210, sino cuántos de esos escaños va a tener el PP y cuántos va a tener Vox. En ese sentido tiene bastante sentido esa expresión de los caucus de la derecha que ha acuñado Iván Redondo.

Ahora el PP trata de proyectar que por él no va a ser. Que está abierto al pacto y ya veremos si Vox se atreve a votar NO junto a toda la izquierda para tumbar la investidura de María Guardiola o de Jorge Azcón.

El documento por cierto, habla de gobiernos autonómicos pero la mayoría de las cuestiones concretas que aborda son competencia nacional. Quiero decir que esto va más allá de Azcón o de Guardiola.

Esto va en realidad de Feijóo y Abascal

Carlos Mazón no sólo alargó hasta el delirio una sobremesa el día en que la DANA asolaba su tierra y luego mintió sobre lo que había hecho esos días. Por eso ha tenido que dimitir, la responsabilidad política es evidente. Ahora lo que se va a dirimir y no está nada claro es si eso tiene una consecuencia penal.

Si Carlos Mazón no estuviera aforado ya estaría probablemente imputado. Hoy la juez que instruye la investigación de la gestión de la Dana ha dado un paso más para la imputación del expresidente. Ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que investigue su actuación del día de la tragedia. El TSJ puede hacerle caso o no, o lo que es más probable, puede pedirle que reúna más información, porque para ir contra un aforado son necesario indicios reforzados del delito.

El problema es que la jueza argumenta que hubo una inactividad negligente por parte de Mazón, que estaba en el reservado de Ventorro en infinita sobremesa. Él asumió la responsabilidad política de esa ausencia con su dimisión, pero es precisamente lo que puede ofrecerle una salvación penal, porque él no tenía la obligación de estar en el CECOPI y habría que demostrar que interfirió en las actuación del comité de emergencias.

Lo que tiene la jueza son los mensajes de su jefe de gabinete José Manuel Cuenca en los que le decía a la consejera de emergencias aquello de "quítate de la cabeza" lo de confinar a la población.

Lo que hoy reclama la socialista Diana Morant es que Carlos Mazón deje de ser diputado autonómico, pierda el aforamiento y así pueda ser ya investigado por la jueza de Catarroja

Y ahora vamos a ofrecerles un testimonio al que ha tenido acceso Onda Cero, que son las declaraciones de José Luis Ábalos antes justo del ingreso en la cárcel de Soto del Real. Recuerden que tanto José Luis Ábalos como Koldo García permanecen en prisión preventiva y probablemente ya lo harán hasta que se sienten en el banquillo en un juicio oral por el caso de las mascarillas.

Si luego se produce además una condena, seguirán en la cárcel, descontado el periodo de prisión preventiva, que no es punitiva. José Luis Ábalos no quería entrar en la cárcel como nadie quiere entrar en la cárcel y argumentó pues una serie de cuestiones ante el juez del Supremo, Leopoldo Puente, para tratar de evitar esa prisión preventiva, entre ellas el arraigo, que es una persona conocida, que no puede ocultarse, que no puede irse a ningún lado, que tiene aquí hijos, que tiene familiares, y así lo decía.

Y algo más, miren, el Ministerio de Transportes va a tener que explicar cuál ha sido la actuación de ADIF en la retirada de los restos tras el accidente ferroviario en Adamuz el pasado 18 de enero, en el que perdieron la vida 46 personas. El departamento que dirige Óscar Puente ha salido en defensa de ADIF tras la petición de la jueza de Córdoba que investiga el accidente y que solicita al gestor de infraestructuras la devolución del material que obra en su poder para no incurrir en una responsabilidad penal.

La Guardia Civil señala un informe que fueron recogidos restos del accidente sin permiso, mientras que ADIF asegura que si no los hubiese retirado habría acabado en cualquier batedero y que siempre ha estado a disposición judicial. La cuestión es que la CIAD, que es la comisión encargada de la investigación del accidente ferroviario, señaló que no se movía a nada para poder investigar y llegar hasta el fondo del asunto de las razones por las cuales pudo haber descarrilado ese tren.

Entre los restos retirados, por cierto, estaban soldaduras, que es lo que se podría establecer dónde se ha producido el fallo. Recuerden ustedes que el Ministerio de Transportes desde el primer momento ha negado que este fue un problema de infraestructuras, que precisamente esa vía había sufrido una renovación integral, cosa que contradijo inmediatamente el presidente de la CIAD y que la infraestructura ferroviaria era perfectamente segura porque había sido revisada. Las víctimas del accidente ven en esto una intención de ocultar las pruebas.