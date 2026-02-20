Rafa Latorre sobre la selección de personal de Sánchez: "Si las cosas van mal, este gobierno podría montar una agencia de head hunters o de bragueta hunters"

Todavía hay contrapoderes capaces de frenar a Donald Trump. El Tribunal Supremo se suponía que tenía una mayoría tendente al trumpismo y acaba de asestarle uno de los golpes más duros de su mandato. Ha invalidado casi todos los aranceles con los que quiso amenazar al mundo con una guerra comercial.

Es su palabra favorita del diccionario: arancel. Es un arma diplomático con la que ha amenazado a amigos y enemigo. Es un instrumento con el que pretendía forzar un renacimiento industrial de Estados Unidos. Es una herramienta que Trump no puede utilizar a discreción. Así lo ha dicho el Alto Tribunal estadounidense por una inesperada mayoría de 6 a 3.

Esto tiene en primer lugar gravísimas implicaciones económicas: El gobierno federal ha recaudado más de 200 mil millones de dólares en aranceles desde principios del año pasado. Antes de la decisión, la administración había declarado que una derrota en el caso podría obligar al gobierno a deshacer acuerdos comerciales con otros países y, potencialmente, a pagar cuantiosos reembolsos.

Y políticamente debilita a un Trump que no pasa por su mejor momento mientras se acercan las cruciales elecciones de mitad de mandato. Está enfurecido y promete que revertirá la decisión del Supremo utilizan todas las herramientas a su alcance. El POTUS ha convocado a los medios esta tarde para responder a la afrenta judicial

En realidad la decisión del Supremo no es tanto una enmienda a la política económica de Donald Trump como a su proceder autoritario porque el fallo determina que el presidente excedió sus poderes al imponer deberes sin autorización clara del Congreso.

Es la primera vez que la Corte Suprema anula definitivamente una de las políticas de Trump durante su segundo mandato. En otros ámbitos, la mayoría conservadora de la corte le ha otorgado hasta ahora a Trump un amplio margen para desplegar el poder ejecutivo de maneras novedosas, pero la mayoría de los jueces, tres conservadores y tres liberales, afirmaron que se excedió al promulgar sus aranceles más radicales sin la autorización clara del Congreso.

Menudo día para el mundo. Es que justo hoy están todas las cancillerías pendientes de Irán después de que Trump dijera que está contemplando diversas opciones para atacar al país persa. En realidad es una forma de intimidación diplomática. Porque lo que pretende es que los ayatolás se sienten a negociar temblando su programa nuclear. De ahí que arrecien las filtraciones de fuentes anonimizadas que aseguran que se producirá un ataque en las próximas horas. La noticia es parte del ataque. De hecho la noticia es la noticia.

Delcy Rodríguez se ha convertido en la leal vasalla de Washington

Fue la más fiel colaboradora de Maduro y hoy es el títere venezolano de Marco Rubio. Hoy sí que se puede celebrar algo más que un gesto hacia la apertura. La asamblea ha aprobado por unanimidad la ley de amnistía que liberará a cientos de presos políticos que de las brutales cárceles del régimen. No saldrán los militares que estén acusados de rebelión pero sí cientos de opositores cuyo único crimen ha sido disentir.

El documento ha sido inmediatamente enviado al Palacio de Miraflores para que Delcy Rodríguez lo firme y entre en vigor cuando salga en la gaceta oficial. Se ha vendido como un perdón. Cuando en realidad es una claudicación, pero lo importante es el resultado.

El ministro de Exteriores de España José Manuel Albares ya va estando más de acuerdo con Donald Trump

De hecho va a promover que la Unión levante las sanciones que aún pesan sobre Delcy.

Hay un paralelismo histórico que es inevitable. La foto de los fundadores de Podemos. Uno iba tachando a los caídos hasta que solo quedó Pablo Iglesias. Pues ahora cojan la fotografía de los fundadores de Vox. Tachen a los caídos. Solo queda Santiago Abascal. El último en caer es el padrino de su hija. Bueno, caer no ha caído porque ha prometido resistir.

Ortega Smith se ha amotinado y dice que a él no lo desalojan de la portavocía municipal de Vox ni siquiera después de haber sido expulsado del partido. Recuerden lo que fue Ortega Smith en Vox. En los inicios Vox era una camarilla formada por Abascal, Rocío Monasterio, Espinosa de los Monteros y Ortega Smith. Bueno, en sus inicios fue Alejo Vidal Quadras pero pronto se descolgó de esta aventura y no quiso saber más. Ahora Vox está en un giro hacia una ortodoxia lepenista. Y le sobra todo aquel que tenga veleidades liberales porque ahora van a por los cinturones obreros con un discurso mucho más duro incluso contra la inmigración iberoamericana. Antes hablaban de los hermanos de la hispanidad, de la iberosfera, ahora les sobran también los inmigrantes que hablan español y por supuesto los referentes del pasado, a los que van desalojando uno a uno en pos de una derecha radical o una extrema derecha como la de Francia o Alemania, puramente antiliberal, menos confesional, incluso peleada con la jerarquía de la Iglesia y capaz de plantar al Rey en los actos de la Constitución.

Bueno pues Ortega Smith es el purgado más reciente

Robles, que está consternada la ministra de Defensa. Pero oiga, es que hay que hacer una reflexión sobre que clase de selección se ha hecho de personal para la administración pública en este mandato de Pedro Sánchez. Piensen ustedes dónde está toda la antigua cúpula del partido. Santos Cerdán, secretario de Organización. Cinco meses de prisión preventiva. José Luis Ábalos, que fue nada menos que el ministro de Transportes con el mayor presupuesto de todo el gabinete, también secretario de Organización y ahora mismo en prisión preventiva, el fiscal general del Estado ha sido inhabilitado mediante una condena en firme del Tribunal Supremo.

Y ahora todo lo que vamos conociendo del lado es algo verdaderamente atroz. También por sus antecedentes, que permitirían, digo yo, entender que que no era la persona ideal para encomendarle una. Un cargo de tal relevancia es el cargo uniformado de mayor responsabilidad de la Policía. El director adjunto operativo, José Ángel González. Tenía también sus antecedentes antes de la del fatídico día o la fatídica noche que terminó en su piso oficial, presuntamente violando a una subordinada.

Las pruebas de ello ya están en manos de la Fiscalía. Así lo ha entregado el abogado de la denunciante. Son grabaciones, grabaciones sonoras. Una de 40 minutos de lo ocurrido en ese piso oficial donde residía el director adjunto de operativo de la Policía y adonde subió a su subordinada después de haberse negado en varias ocasiones. Pero tras la insistencia de José Ángel González. Y ahí es donde se produjo la violación en diferentes formas de abuso y está registrado un sonido de 40 de de 40 minutos, 40 minutos, nada menos.

Hay otras pruebas también del acoso al al que sometieron a la denunciante. El mineirao. Por ejemplo, Óscar Sanjuán, comisario principal, a las órdenes de José Ángel González, que le habría llamado continuamente. Y también está registrado, según dice su abogado, una oferta para acallarla dándole el puesto del administrador del puesto de la policía que a ella mejor le viniera, mejor le viniera bien. Ahora conocemos los antecedentes del DAO, porque una noticia de 'The Objective' que asegura que José Ángel González fue el protagonista de un episodio violento en un prostíbulo de Valladolid. Ante esto, frecuencia de visitas a los prostíbulos es una cosa.

En los años 90 y que fue silenciada en su día porque podría haberle provocado incluso la salida del cuerpo. Entonces era, por cierto, un gobierno del Partido Popular entre sus responsables, pues prefirieron mirar hacia otro lado. Pero también a la hora de nombrarlo director adjunto operativo de la Policía, se decidió mirar hacia otro lado teniendo estos antecedentes. Cuesta creer que una persona que ha terminado en comportamientos semejantes mostrara algún síntoma de que algo no estaba bien.

Cuenta, cuenta, detective, que los hechos suceden una noche en que José Ángel González sale de fiesta con otro cargo de la policía, en este caso un mando de Vigo, y ambos terminan en un prostíbulo de Valladolid. Y ahí se produce un altercado por unas chicas y la reyerta termina con éstos, con los policías sacando el arma reglamentaria. Se monta un revuelo fenomenal y el lugar de los hechos acude a la Policía Nacional y todo esto termina silenciado después de que el DAO y su compañero salieron huyendo del lugar y después de que se produjera una persecución, los detuvieron, los trasladan a dependencias policiales, le toman declaración y finalmente la cosa queda en nada.

Pero ustedes, fíjense, esta es la persona que estaba en la cúpula misma de la Policía Nacional. El cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado está encomendada la misión de perseguir el delito. Uno que huye de un prostíbulo y a los que tiene que perseguir otros agentes para detenerlo y llevarlo a los calabozos después de haber sacado el arma reglamentaria en un prostíbulo de Valladolid. Pues lo de Valladolid es una anécdota. Bueno, o no, porque también habrá que ver cómo se ha silenciado esto. Pero este era el lado bueno. Una selección de personal, desde luego, verdaderamente extraordinaria.