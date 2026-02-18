Rafa Latorre sobre el escándalo en la cúpula policial: "El DAO ha pasado de ser el máximo mando uniformado a tener que declarar por violar presuntamente a una subordinada"

Junto al DAO fue detenido su número dos, el comisario Óscar San Juan. Dice el abogado de la denunciante que tiene pruebas documentales de que después de haber sido violada por su jefe José Ángel González, recibió múltiples llamadas de San Juan para presionarla para que no denunciara y que está coacción fue acompañada de una oferta para comprar su silencio

La denunciante tendría en su poder una grabación de 40 minutos en la que se oye cómo el DAO, el máximo responsable uniformado de la Policía, abusó de ella reiteradamente y de distintas formas. Ambos han sido apartados. Uno ha dimitido y el comisario ha renunciado.

Lo que ahora dice José Ángel González es que lo ha hecho para no dañar el buen nombre de la Policía. Esta tarde ha hablado en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3.

Será la última jefa que tuvo la denunciante antes de coger la baja la que sustituirá al DAO de la Policía. Así termina el cónclave de la cúpula de la Policia nacional para dimirir la sucesión de José Ángel González, a comisaria principal Gemma Barroso será la nueva directora adjunta operativa (DAO). El que hasta ayer era máximo mando uniformado de la institución tendrá que declarar el 17 de marzo ante un juez de Madrid por violar presuntamente a una subordinada en su piso oficial.

Desde Nueva Delhi el presidente del gobierno ha respaldado a su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, después de que la oposición saliera en tromba en el Congreso a pedir su dimisión.

Grande Marlaska asegura que no encubrió en ningún momento a su hombre de confianza porque la denuncia fue tramitada con toda discreción y el no tuvo ningún conocimiento del proceso. Añade algo el ministro ante las críticas y es un compromiso, que si la víctima en algún momento se siente abandonada él dimitirá.

Antes, por cierto oíamos a Pedro Sánchez respaldando a su ministro de Interior desde Nueva Delhi. En ese viaje también ha aprovechado para responder a las críticas de Felipe González, al que aseguró que saludó con toda normalidad en el acto de ayer de celebración de la Constitución.

Con la misma gélida pose pasivo agresiva le augura algunos años de voto en blanco, porque asegura de que volverá a presentarse a las elecciones

Esto puede tener su morbo o su gracia pero en realidad es mucho más enjundiosa otra respuesta ofrecida hoy a la pregunta de cómo analiza las recientes debacles electorales de su partido. El peor resultado de la historia del PSOE en Aragón, el peor resultado de la historia del PSOE en Extremadura y esto es lo que él tiene que decir.

Justo ayer conocíamos una información en 'El Español' que afecta a la legitimidad de origen de Pedro Sánchez como dirigente porque asegura que hubo un intento muy bien urdido y trabajado de amañar las primarias de 2017 mediante una trama en distintas federaciones y la utilización de votos falsos, mediante la falsificación de actas o la manipulación de los censos.

Los whastapps que 'El Español' ha revelado del móvil de Koldo desprenden un hedor a pucherazo tan difícilmente soportable que cuesta creer cómo hay quien es capaz de convivir con él con toda naturalidad

Hoy lo ha llevado Cayetana Álvarez de Toledo al Congreso de los Diputados.