Rafa Latorre sobre la debacle del PSOE en Aragón: "Si por algo se caracteriza la carrera de Óscar López es porque no conoce más que la derrota electoral"

Por cierto que ya se ha producido una autocrítica en el PSOE por los resultados en Aragón. Los peores de la historia de su partido. El muerto se lo han echado a un muerto. Ha ido esta mañana Óscar López a Radio Nacional y allí ha aportado un originalísimo análisis poselectoral según el cual la culpa de la debacle electoral socialista en Aragón la tiene el difunto Javier Lambán.

Es verdad que si por algo se caracteriza la carrera política de Óscar López es porque no conoce más que la derrota electoral. Jamás ha ganado unas elecciones.

Con lo cual su análisis tiene como único valor la originalidad.

Le ha provocado rubor hasta a la candidata que ha tenido que improvisar un tuit para salir del paso. Dice Pilar Alegría: "El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección. Desde el PSOE de Aragón vamos a trabajar en ese camino, orgullosos del legado de Lambán y de los presidentes socialistas".

La verdad es que se agradece porque:

El PSOE lleva mancillando la figura de Lambán desde hace ya tiempo. De palabra, obra y omisión.

Emiliano García Page, que algo sabrá de esto, porque gobierna con mayoría absoluta, y es el único de los socialistas en hacerlo, tiene una lectura bien distinta a la de Óscar López

Pedro Sánchez se ha enfrentado a Giorgia Meloni y quiere que se sepa.

La cuestión es que todos los líderes fuertes de la Unión Europea se han reunido en la campiña belga, en el castillo de Alden Biesen. Una cita orientada en analizar cómo relanzar la economía de la Unión. Han ido Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Suecia y Hungría. ¿Y por qué no está España? Pues es une buena pregunta.

Cuenta 'El País' que cuando se empezó a fraguar la cita España trasladó que no le parecía oportuno hacer encuentros previos dejando fuera a algunos países. A partir de ahí, Italia decidió no invitar a España, que estaba en contra de la cita. Y ahora España ha protestado. Sánchez, en otras ocasiones, sí ha participado de estos encuentros previos preparatorios de líderes, que suelen ser habituales en los márgenes de las cumbres.

Miren, igual Albares en lugar de represaliar a periodistas podía ocuparse de estas cosas de la diplomacia...