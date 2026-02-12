Claves de la Ley de multirreincidencia aprobada en el Congreso: más castigo a hurtos leves y cárcel por robo de móviles

La ley de Junts para combatir la multirreincidencia ha sido aprobada por la mayoría de la Cámara, incluidos PSOE y PP, tras más de un año congelada.

Esta proposición de ley ha enfrentado al PSOE con Sumar, su socio en el Gobierno, y con sus habituales socios parlamentarios, esto es, Bildu, Esquerra Republicana (ERC) y Podemos, que no sólo no la comparten sino que además sostienen que con la misma Pedro Sánchez sólo busca contentar a los de Carles Puigdemont.

Ejes de la reforma

La reforma penal impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros (antes no comportaba cárcel), pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves, es decir, la multirreincidencia se considera como una circunstancia agravante cualificada, lo que permite a los jueces aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal.

Además, al elevar la naturaleza de la pena, se facilita la adopción de medidas más severas (como la prisión provisional) para personas que acumulan decenas de hurtos menores.

Pena de cárcel para el robo de móviles

Se ha añadido otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. De hecho, no se aplica en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda.

Castigo por multirreincidencia a los casos de estafa

En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se extiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, "cuando se utilizare engaño bastante para producir error en otro". Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Una modificación pactada con el PSOE y el PNV permitirá imponer cautelarmente al delincuente "la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas".

Pena de prisión al 'petaqueo'

Por último, mediante una enmienda 'in voce' acordada por PP, PNV y Junts, se estableció una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado 'petaqueo' que resta apoyo logístico a las narco lanchas al castigarse "la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos" contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.