Rafa Latorre sobre el populismo de Sánchez: "Señala a los empresarios como si el crecimiento fuera obra del Gobierno y ellos estuvieran acaparando su riqueza"

La triple coincidencia es muy reveladora. Les hablo de la entrevista de Isabel Pardo de Vera en 'El País', la huelga de médicos y el señalamiento de Pedro Sánchez a los pérfidos empresarios.

Estaba muy ilusionada Yolanda Díaz con la visita de Pedro Sánchez al Ministerio de Trabajo para presentar la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Claro, esta sería una forma de tomar partido en el caucus de la izquierda a la izquierda de la izquierda, que está procurándose una refundación.

Lo que en realidad hace Sánchez no es apoyar sino cooptar

Como no puede crecer hacia el centro por falta de credibilidad, va nutriéndose de su izquierda para no quedarse anémico. Y así va achicando y achicando el espacio de la izquierda. Elevando un poquito su suelo y haciendo imposible cualquier reedición de la coalición. Pero a Yolanda Díaz parece que le gusta este papel de apéndice e incluso parece ilusionado por que Pedro Sánchez asuma su papel de castigo de la avaricia de los empresarios.

Sánchez ha señalado a los empresarios, como si el crecimiento y la creación fueran una obra del gobierno y los empresarios estuvieran acaparando la riqueza que el ejecutivo crea

Es el manual del perfecto populista: paguen más. Y es interesante que justo hoy Sánchez salga con esa arrogancia a decirle a los empresarios cómo tienen que dirigir sus empresas. Miren cómo dirige él las de todos, ¿no es un ejemplo? Miren Telefónica desde que destituyó a Pallete para poner a uno de los suyos, miren Correos, miren Indra, miren Renfe o ADIF. Modelos de gestión. Justo ayer, por si hubiera alguna duda, hay una magnífica lección de gobernanza de las empresas públicas en una entrevista de 'El País' con Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, que cuenta cómo se las gastaban Ábalos y Koldo y Cerdán en las empresas públicas.

Miren, tengo aquí algunos entrecomillados: "a ese señor de Levantina pude habérmelo encontrado 10 veces en el ministerio. Allí no puede entrar cualquiera. Comenté muchas veces que no entendía ver a esa gente por allí, incluso cuando no estaba el ministro. (…) A Víctor de Aldama me lo encontré bastante. Bien por ahí paseando, o bien alguna vez que estaban Aldama y Koldo en el despacho del ministro. Koldo era el que llevaba toda la agenda".

Y luego está lo de la huelga de médicos de la pública. Miren ese es un personal que depende de la administración y se han levantado contra las condiciones en las que quiere hacerles trabajar su excolega Mónica García, que reivindicaba exactamente lo mismo que ellos cuando era médica y madre y no madre y ministra.

Es la quinta protesta contra el Estatuto marco en menos de un año. Hoy hay pacientes que han tenido que volverse a casa a pesar de que tenían cita para tratarse en una clínica.

Resulta que en este caso el lado correcto de la historia es de los trabajadores. De hecho la ministra de Sanidad califica sus reivindicaciones de abstracciones. Los sindicatos específicos de los médicos reivindican un estatuto propio diferenciado del resto de los sanitarios que mejore sus condiciones en ámbitos como la jornada laboral, las guardias o su categoría profesional. Han rechazado la oferta del ministerio de Sanidad de la excolega Mónica García, porque no están de acuerdo ni con los límites a las guardias, ni con las compensaciones ni con las incompatibilidades. Los médicos están en huelga para protestar por sus condiciones. Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, ha explicado en Más de uno cuáles son las exigencias de los profesionales sanitarios

Hoy Nuñez Feijóo, tendrán una cierta sensación de deja vu.

Es que no es la primera vez que la forma tan, como decirlo, espectacular de negociar de María Guardiola provoca tensión en el Partido Popular por cómo puede afectar a otros comicios. Es que en el PP no querían cometer los errores de la campaña del 23J y que cada uno de los barones se lanzara a negociar con Vox sus propios términos sin atender a una estrategia nacional.

Bueno, respecto de la estrategia nacional siempre que presumamos que existe. Lo cierto es que Guardiola ha vuelto a tener que matizarse a sí mismo después de decir en 'OkDiario' lo que oían. Lo del feminismo de Vox.

Y en Génova han querido que la reprimenda sea pública porque consideran que estas cosas mejor hay que llevarlas con discreción por cuanto puedan afectar a las perspectivas electoral en Castilla y León y Andalucía.

La vicesecretaria del PP, Camen Fúnez ha sido la encargada de pegarle el toque. Pero, claro, a María Guardiola le urge procurarse el apoyo de Vox para su investidura.