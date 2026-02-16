Cómo me afecta la huelga de médicos si tengo una cita sanitaria

PROTESTA CONTRA EL ESTATUTO MARCO

Madrid |

Centenares de médicos se han concentrado este lunes frente a la Consejería de Salud de Murcia
Los médicos han iniciado una huelga nacional indefinida para reclamar el fin de las guardias de 24 horas, la creación de un estatuto propio y una mejora general de sus condiciones laborales. Si tienes una cita médica programada y hay huelga de médicos, cómo te afecta depende de tu comunidad autónoma, el tipo de cita y los servicios mínimos establecidos.

Aunque haya huelga, siempre hay servicios mínimos obligatorios, como:

  • Urgencias hospitalarias
  • Atención a pacientes ingresados
  • Tratamientos oncológicos o críticos
  • Intervenciones quirúrgicas urgentes
  • Atención a embarazadas y partos

Cómo afecta la huelga a las citas sanitarias

El resto de procesos que no son urgentes, como las citas médicas, pueden verse comprometidas. Es posible que cancelen o reprogramen una cita médica si se trata de una consulta de atención primaria no urgente, una revisión rutinaria, pruebas diagnósticas no prioritarias y citas con especialista sin carácter urgente.

Normalmente, el centro de salud u hospital te avisa por SMS o llamada si tu cita queda suspendida. Si tienes una cita médica y no es urgente, no la canceles por tu cuenta y espera a la comunicación oficial del centro de salud. También puedes revisar la app sanitaria de tu comunidad p llamar al centro de salud.

¿Y si me cancelan la cita?

Si te cancelan una cita el sistema tiene la obligación de reprogramártela, pero puede haber retraso y aumento en las listas de espera.

La huelga es un derecho individual, como recuerda el Sindicato Médico Andaluz y los médicos que la secunden no tienen por qué avisar. Así, pueden decidir ir a la huelga incluso el mismo día y es probable que se repitan escenas como las que se han visto en otras huelgas médicas: personas que acuden al centro de salud o al hospital y que se enteren allí mismo de que les han cancelado la cita que tenían.

