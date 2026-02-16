Cómo me afecta la huelga de médicos si tengo una cita sanitaria

Los médicos han iniciado una huelga nacional indefinida para reclamar el fin de las guardias de 24 horas, la creación de un estatuto propio y una mejora general de sus condiciones laborales. Si tienes una cita médica programada y hay huelga de médicos, cómo te afecta depende de tu comunidad autónoma, el tipo de cita y los servicios mínimos establecidos.

Aunque haya huelga, siempre hay servicios mínimos obligatorios, como:

Urgencias hospitalarias

Atención a pacientes ingresados

Tratamientos oncológicos o críticos

Intervenciones quirúrgicas urgentes

Atención a embarazadas y partos

Cómo afecta la huelga a las citas sanitarias

El resto de procesos que no son urgentes, como las citas médicas, pueden verse comprometidas. Es posible que cancelen o reprogramen una cita médica si se trata de una consulta de atención primaria no urgente, una revisión rutinaria, pruebas diagnósticas no prioritarias y citas con especialista sin carácter urgente.

Normalmente, el centro de salud u hospital te avisa por SMS o llamada si tu cita queda suspendida. Si tienes una cita médica y no es urgente, no la canceles por tu cuenta y espera a la comunicación oficial del centro de salud. También puedes revisar la app sanitaria de tu comunidad p llamar al centro de salud.

¿Y si me cancelan la cita?

Si te cancelan una cita el sistema tiene la obligación de reprogramártela, pero puede haber retraso y aumento en las listas de espera.

La huelga es un derecho individual, como recuerda el Sindicato Médico Andaluz y los médicos que la secunden no tienen por qué avisar. Así, pueden decidir ir a la huelga incluso el mismo día y es probable que se repitan escenas como las que se han visto en otras huelgas médicas: personas que acuden al centro de salud o al hospital y que se enteren allí mismo de que les han cancelado la cita que tenían.