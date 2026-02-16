Los médicos reprochan a la ministra Mónica García su falta de voluntad para solucionar el conflicto: "La receptividad ha sido nula"

Este lunes 16 de febrero, los médicos de toda España han iniciado una huelga indefinida, la primera desde 1995. Los profesionales sanitarios reclaman el fin de las guardias de 24 horas, la creación de un estatuto marco propio y una mejora general de sus condiciones laborales. La ministra de Sanidad, Mónica García, también médica, ha calificado sus demandas como "abstractas".

Para conocer en detalle este conflicto, Carlos Alsina ha conversado en Más de uno con Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, una de las organizaciones que respaldan la movilización. Según ha explicado, los distintos sindicatos médicos han decidido agruparse para impulsar sus reivindicaciones.

La entrevista ha comenzado abordando las declaraciones de la ministra de Sanidad. Pedrera ha asegurado que sus reivindicaciones no le parecen abstractas "para nada". Dentro de todas ellas ha destacado que deben ser los propios médicos quienes negocien directamente con la administración sus condiciones laborales. En este sentido, ha criticado que dichas condiciones se hayan negociado con sindicatos que, según sostiene, no representan específicamente al colectivo médico.

El dirigente sindical también ha puesto el foco en la carga laboral del colectivo, con jornadas de 45 horas en cómputo cuatrimestral que, en algunos casos, pueden traducirse en semanas de hasta 70 horas. Según ha señalado, muchas de esas horas no computan para la jubilación y las guardias se remuneran en torno a 23 euros la hora.

Falta de médicos en España

Pedrera ha explicado que "Llevábamos un año de negociaciones con el ministerio y la receptividad ha sido nula", y ha advertido de que, si no se producen cambios, el sistema sanitario podría entrar en una dinámica negativa. "Entraremos en un bucle de autodestrucción", ha afirmado. Asimismo, ha alertado de que cada vez faltan más médicos en el sistema sanitario español, pese a que el país cuenta con un elevado número de facultades de Medicina en relación con su población.

El representante sindical ha insistido en que las particularidades laborales del colectivo justifican que los médicos quieran ser ellos mismos "los interlocutores directos" en la negociación de sus condiciones profesionales.

Por último, ha confirmado que durante la huelga se cumplirán los servicios mínimos, incluidos los fijados por algunas comunidades autónomas que han establecido porcentajes elevados, cercanos al 75% en territorios como Murcia o la Comunidad Valenciana.