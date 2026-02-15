La delirante historia de Julia Simon, de estafar a dos compañeras de equipo a lograr el oro en biatlón en los Juegos Olímpicos

La deportista francesa Julia Simon ha protagonizado una de las historias más surrealistas de los Juegos Olímpicos de Invierno. Se ha colgado la medalla de oro en los 15 kilómetros de biatlón individual, si bien lo más sorprendente es que ha llegado a la cita olímpica tras una condena por estafa a dos compañeros de la selección.

La atleta fue condenada por una estafa en la que involucró a sus compañeros de equipo tras utilizar las tarjetas de crédito de su compañera Justine Braisaz-Bouchet y de un integrante de la federación francesa con las que gastó alrededor de 2.000 euros. Al principio negó su culpabilidad, pero durante el proceso judicial admitió la culpa, aunque nunca explicó por qué lo hizo.

Tres meses de prisión y multa de 15.000 euros

Así las cosas, el pasado 24 de octubre de 2025 fue condenada por el Tribunal de Albertville a tres meses de prisión suspendida -es decir, no ingresa siempre y cuando no vuelva a cometer un delito de esas características- y a una multa de 15.000 euros.

Por todo esto, su participación en los Juegos Olímpicos estaba en el aire, pero finalmente la Federación francesa decidió contar con ella para competir. Y la jugada no le ha salido mal, ya que ha logrado el oro en biatlón, con un tiempo 53 segundos mejor que el de la segunda, su compañera Lou Jeanmonnot y más de un minuto de diferencia con respecto a la búlgara Lora Hristova.

Mandó callar cuando cruzó la meta

En el momento en el que cruzó la meta, Simon se llevó el dedo índice a la boca, en un claro gesto de mandar callar al público. Ya en el podio soltó toda la emoción y estuvo al borde de las lágrimas. En la rueda de prensa posterior declaró que había pasado página y que estaba en Milán "para competir, para ganar medallas" y pidió: "Solo deseo que me dejen en paz".

También ha ganado el oro en relevo mixto 4x6 kilómetros en estos Juegos, mientras que en los de Pekín en 2022 logró la plata en relevo mixto. En cuanto, a los Campeonatos del Mundo, Simon cuenta en su palmarés con 10 oros entre pruebas individuales y colectivas, lo que la ha llevado a ser una referencia del biatlón femenino.

Entre todas las competiciones en las que ha participado, la atleta francesa suma más de 80 podios y sus victorias se corresponden con las categorías individual, sprint, persecución y mass start.