Así es el salto mortal prohibido durante 50 años que le ha dado el oro a EEUU en los Juegos Olímpicos

El patinador estadounidense Ilia Malinin le ha dado el oro a Estados Unidos en patinaje artístico por equipos después de realizar un salto mortal que llevaba 50 años prohibido: el salto mortal hacia atrás. El estadounidense ha conseguido una nota de 200.03 puntos, muy por encima de la nota del japonés, Shun Sato, que quedó en segunda posición.

Malinin se ha convertido en el centro de todas las miradas debido a la complejidad y peligrosidad de esta maniobra. En 2024, la Unión Internacional de Patinaje (ISU) levantó el veto y desde entonces pueden realizarla, pero solo como parte de una secuencia, es decir, no suma puntos técnicos para los patinadores.

El movimiento dejó boquiabierto al público, entre ellos al tenista Novak Djokovic, presente en las gradas y al que las cámaras captaron llevándose las manos a la cabeza, en un gesto claro de estupefacción.

Prohibido por su extrema peligrosidad

La maniobra fue prohibida en 1977. La ISU la consideró demasiado peligrosa y así ha sido hasta hace dos años. El patinador que realiza el salto mortal hacia atrás -también llamado backflip- se expone a caer sobre la cabeza o el cuello, lo que tendría terribles consecuencias. Además, el aterrizaje es inestable, porque el atleta gira hacia atrás en el aire antes de caer.

Solo ha habido tres patinadores en el mundo en los Juegos Olímpicos que han hecho la maniobra: el precursor, Terry Kubicka en los Juegos de Innsbruck de 1976 -un año después se prohibió-. Ahora Ilia Malinin y, entre medias, la francesa Surya Bonaly, que se saltó las reglas y lo realizó en su ejercicio en los Juegos Olímpicos de Nagano de 1998, una imagen que pasó a la historia.

Bonaly se atrevió a hacer el salto porque estaba lesionada, no tenía opciones de medalla y no le importaba la penalización posterior. Previamente, había sido cuestionada por su carácter explosivo, en contra de la elegancia que se le presupone al patinaje y motivo por el cual en 1994 se negó a posar con la medalla en el podio como protesta. Así que en los Juegos de 1998 ejecutó el salto prohibido y aterrizó sobre una sola pierna, haciéndolo aún más difícil todavía.

Otros deportistas que lo han hecho fuera de los Juegos Olímpicos

Desde que se levantó el veto, otros deportistas han ejecutado este movimientos en otras competiciones. Es el caso de Patrick Blackwell, considerado el primer patinador de categoría junior que realiza este movimiento. Lo hizo en uno de sus ejercicios en la modalidad libre en el Junior Grand Prix celebrado en Ostrava, y también en campeonatos nacionales de Estados Unidos.

La patinadora canadiense Deanna Stellato-Dudek también ha introducido este movimiento en su ejercicio por parejas con Maxime Deschamps. En este caso, Deanna salta hacia atrás desde el pecho de su compañero, por lo que se puede decir que son la primera pareja en hacer este movimiento en una competición internacional de parejas.