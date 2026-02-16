Loles León reflexiona sobre por qué nunca ha ganado un Goya: "Cuando vota la profesión..."

Tiene 75 años y es uno de los rostros más conocidos del país. Ha estado tres veces nominada al Goya, pero nunca se ha hecho con él. La actriz Loles León cuenta en La Sexta qué piensa sobre ello tras una larga trayectoria profesional. "¿Sabes qué pasa con estas cosas? Que cuando es la profesión, mal asunto. Cuando vota la profesión...", admite a Jordi Évole.

Loles León ha trabajado con grandes figuras de renombre y ha formado parte de una de las series más punteras de nuestro país: Aquí no hay quien viva. Ha estado nominada tres veces a los Goya en la categoría de Mejor Actriz de Reparto con las películas 'Átame', de Pedro Almodóvar, 'Libertarias', de Vicente Aranda, y 'La niña de tus ojos', de Fernando Trueba. Sin embargo, en ninguna ocasión ha tenido el placer de hacerse con el galardón, algo que según el presentador es injusto.

Ella, a pesar de todo, descarta que sea por motivos de caer bien o peor en la industria o a quienes están en la industria. Pero admite lo siguiente: "En esas cosas de los Goya, con Almodóvar, que creo que a lo mejor puede ser que haya pasado otras veces, lo han castigado muchas veces", señala, recordando lo que ocurrió el año que estuvo nominada con el film del director español, gala en la que Almodóvar tuvo 17 nominaciones y no consiguió ninguna.

Estas tres interpretaciones para la actriz suponen los tres papeles más bonitos de toda su trayectoria y por este motivo los recuerda con cariño. "Me está entrando rabia", reconoció Évole al hablar del tema con la actriz. "No me busques la boca", zanjó ella al respecto.