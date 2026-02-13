Rafa Latorre sobre la purga en el PSOE: "Óscar López ha pasado de rebuscar en las saunas del suegro de Sánchez a remover las tumbas para defenderlo"

Lo que dicen los más esforzados pelotas del sanchismo es que lo que ha hecho Óscar López es echar agua bendita, porque eso hace que salgan todos los demonios

Este es el ambiente. Uno de los síntomas más evidentes de decadencia de una organización es cuando su líder sacrifica poder real para ganar poder orgánico. Eso es lo que hace Pedro Sánchez: dilapida el poder territorial del PSOE para apuntalar su poder al frente de la organización.

Por eso alguien como Óscar López es hoy candidato. No porque tenga una mínima posibilidad de ganar unas elecciones en Madrid. Todo el mundo sabe que López es un Munson electoral. Se acuerda de aquella película, 'Vaya par de idiotas', de Woody Harrelson,. "Estás hecho un munson".

Óscar López es un munson electoral, un hombre que lleva la derrota en el código genético

Pero lo que pretende Sánchez al ponerlo en Madrid es tener controlada la federación madrileña: sacrificar poder real para ganar poder orgánico.

Otro síntoma de decadencia, quizás de una fase más avanzada, es cuando te empieza a sobrar la gente. Y al PSOE de Ferraz parece que ya le sobra todo el mundo, incluso la memoria de los muertos. Y la decadencia ya es terminal cuando los que te sobran son precisamente los que saben ganar elecciones.

Óscar López no ha querido retractarse de sus declaraciones sobre Lambán, al que culpó del resultado electoral en Aragón y lo más retorcido de todo es lo que hace apelando a su derecho a la discrepancia.

Si precisamente lo que hizo que El PSOE sancionara a la senadora aragonesa Mayte Pérez con 600 euros por acudir al homenaje a Javier Lambán fue que éste se atrevió a hacer uso de su derecho a la discrepancia. La discrepancia fue lo que hizo que el grupo parlamentario del PSOE no aplaudiera cuando Jorge Azcón anunció que Lambán sería reconocido con el premio Gabriel Cisneros. Y la discrepancia es lo que hace que ahora se acuerde de él Óscar López después de la debacle electoral de Pilar Alegría en Aragón.

Es un caso muy ilustrativo el de Óscar López.

Ha pasado de rebuscar en las saunas del suegro de Sánchez en busca de mugre para acabar con él a remover las tumbas para defenderlo

De las saunas a las tumbas, es un viaje político verdaderamente denigrante. ¡A ver si quien se ha movido es Óscar López y no Lambán!

Ayer la propia candidata se revolvía con un tuit preventivo, porque sabe lo difícil que le pone que mancillen la memoria de Lambán desde Ferraz. Primero le hacen la campaña con una foto de Oriol Junqueras con Sánchez y ahora le piden que domine el partido escupiendo en la tumba de Lambán. Es una tarea complicada.

Hoy por cierto ha hecho un buen repaso de la literatura de la disidencia Juan Fernández Miranda de 'El Confidencial'. Jordi Sevilla y Manuel Cruz en 'El Confi', Ramón Jáuregui en 'El País', Lobato en 'El Mundo', Tomás Gomez en 'La Razón', Felipe González en el Ateneo... A Sánchez se le acumulan las lecturas.

Añado a Ignacio Urquizu, que hace hoy un elogio de Felipe González en 'El País'. Que esto sea noticioso da la medida de a donde hemos llegado...

Y es verdad, proliferan las tribunas.

Luego dentro del PSOE hay quien conserven aún cierto rubor y esboza desautorizaciones, si bien tímidas, sí unívocas de Óscar López. Por ejemplo, Félix Bolaños. Primer ministro.

Bueno, es evidente que no. Que ni son todos ni es unánime porque si fuera así Félix Bolaños no tendría que hacer estas declaraciones.

Hay una persona que está muy preocupada por la deriva. Por todos los síntomas de decadencia que amenazan con llevárselos a todos por el delante, porque el PSOE amenaza con convertirse en un puente aereo entre la Moncloa y Cataluña.

Emiliano García Page no se anda con demasiados rodeos desde hace tiempo y le pide a Óscar López que se retracte.

Pero esperen porque hay que escuchar a otro titán electoral como es Ana Redondo, referirse a Felipe González. En realidad los motivos por los que señalan a Felipe González son exactamente los mismo por los que atacan a Lambán. Porque han expresado su discrepancia. Sin más.

Y por eso los meritorios que le deben su cargo a Pedro Sánchez salen de inmediato a gritar presente, como Ángel Víctor Torres y Ana Redondo

Es curioso porque de lo que acusan a Felipe González y a Javier Lambán incluso a Emiliano García Page es de trabajar para la derecha. Digo que es curioso porque al contrario que Óscar López todos consiguieron derrotarla. El PP gobierna 11 comunidades y la única mayoría absoluta autonómica del PSOE la tiene Emiliano García Page. Curiosa forma de trabajar para la derecha. Cuando Óscar López se presente a las elecciones en Madrid veremos quién trabaja con más eficacia para la derecha.

Por de pronto, hoy Alberto Núñez Feijóo se ha referido a las críticas postmorten de Óscar López a Javier Lambán y lo ha hecho en estos términos en un mitin de precampaña del PP en Salamanca.