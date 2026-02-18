Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Rufián debuta en la capital emparejado con un diputado de Más Madrid"

La actualidad política pasa por el intento de reconfiguración de la izquierda alternativa, el debate parlamentario sobre el uso del burka y el niqab y dos dimisiones marcadas por graves acusaciones judiciales, así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Rufián impulsa un debate sobre el futuro de la izquierda alternativa

Lo primero es el primer acto de la izquierda a la izquierda de la izquierda que protagonizará esta tarde Gabriel Rufián. Se hace acompañar en la Sala Galileo de un diputado de Mas Madrid de nombre Emilio Delgado, que ya ha dicho que se siente abrumado por la acogida que ha tenido el evento para el que se han quedado sin aforo. Quinientas personas.

Desde Sumar, los comunes, IU y Más Madrid ya han dicho que enviarían a alguien. Por hacer acto de presencia más que nada porque todos ellos, también Podemos, no creen que la propuesta de Rufián pueda acabar en un proyecto tangible con posibilidades de aunar nada.

Lo suyo teóricamente no es una presentación, sino un debate sobre el futuro de la izquierda en nuestro país. Aunque Rufián llega con el rapapolvo de Junqueras que ya ha dicho que Esquerra no le dice a los partidos de otros países qué deben hacer.

El portavoz en el Congreso de la formación independentista ha ido modulando su discurso. Si al principio era un debate enfocado a la izquierda ahora se queda en una alianza de soberanistas, independentistas y autonomías. La respuesta del sector mayoritario de Compromis, de Bildu, BNG, Més per Mallorca ha sido el ninguneo y no estarán hoy en Madrid.

El Congreso rechaza tramitar la prohibición del burka mientras Junts plantea asumir competencias de documentación

El Congreso no va a tramitar la proposición para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos porque la presenta Vox y no porque no haya una mayoría parlamentaria que así lo quiera. Junts, que está a favor de la medida, ha votado en contra pero ha presentado una proposición propia reclamando lo mismo y algo más.

En una disposición adicional pide para Cataluña además del control de puertos, aeropuertos y fronteras, la capacidad para poder emitir tanto DNI, como NIE como pasaportes. Facultad que por ahora tiene en exclusiva la Policía Nacional.

La duda ahora es qué harán PP, Vox y también el PSOE. Que ya defendió en tiempos de Leyre Pajín como secretaria de organización la erradicación del burka y el niqab. Ahora su portavoz parlamentario Patxi López afirma que estudiaran la propuesta de Junts porque según explicó llevar esta prenda forma parte de la libertad de expresión religiosa de las mujeres que la llevan.

En esa misma línea Yolanda Díaz sostiene que eliminar el burka o el niqab sería inconstitucional porque va contra la libertad religiosa. Debe suponer el gobierno que las mujeres que lo llevan lo hacen motu proprio y se sienten así más realizadas.

Por cierto, novedad de ayer. La bancada de Vox puesta en pie aplaudiendo el discurso de la portavoz del PP Ester Muñoz, después de decir entre otras cosas que a quien le incomode la igualdad entre hombres y mujeres que hay en España, que no venga a España. A Azcón y sobre todo Guardiola le habrá escapado una lágrima de emoción.

Dimisión del número dos de la Policía Nacional por una denuncia de agresión

Ha dimitido el número dos de la Policía Nacional. El DAO José Ángel González anuncia que dejará su cargo en las próximas horas después de que un juzgado de violencia sobre la mujer admitiera a trámite la denuncia de una subordinada de la que fue pareja que le acusaba de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos por haber utilizado medios de la policía para vigilarle.

Explica la víctima en esa querella como el DAO le obligó como superior a ir a en la vivienda oficial en la que vive y a pesar de sus negativas expresas le introdujo una mano bajo el pantalón y le empezó a masturbar.

Dimite José Ángel González, que no le echan, porque según contaba Interior al conocerse la noticia era prematuro todavía tomar una decisión.

Luego está lo del alcalde de Móstoles Manuel Bautista. Después de que la ex concejal que denuncia una agresión se haya querellado contra él por acoso sexual y laboral y otros delitos, se ha sabido que una alto cargo que tenía esta concejal y que seguía trabajando para el alcalde ha presentado su dimisión. Afirma que lo hace por un deber de compromiso con la veracidad y coherencia que se han conocido públicamente.