El CIS de Tezanos insiste en aupar al PSOE tras la debacle en Aragón y sitúa a Vox a cuatro puntos del PP

El CIS encumbra de nuevo al PSOE. El barómetro de Tezanos mantiene a los socialistas como ganadores de unas elecciones generales con un 32,6% de la estimación de voto, casi diez puntos más que el PP, que cae del 23% al 22,9%.

El estudio señala que el PSOE mantiene una senda de crecimiento en un momento especialmente llamativo, cuando se cumple una semana del batacazo electoral de Pilar Alegría en Aragón. Alegría cosechó uno de los peores resultados de la historia del partido en la región. No obstante, la encuesta se realizó antes de los comicios aragoneses.

Sube Vox y bajan los socios del Gobierno

Además, el CIS corrobora el aumento de Vox, que pasaría del 17,7% al 18,9%, mientras que Sumar perdería apoyos y caería del 7,2% logrado en enero al 7% en febrero. En cambio, Podemos sube y pasa del 3,5% al 3,9%.

El resto de formaciones tampoco se mueven demasiado, con ERC justo detrás de Podemos. Los independentistas catalanes se sitúan en el 2,5% por el 2,6% de enero; Se Acabó la Fiesta, el partido liderado por Alvise Pérez, se quedaría con el 2,4% de los votos -0,6 puntos más que en el último sondeo-.

EH Bildu perdería 0,5 puntos al pasar del 1,5% al 1% y Junts mejoraría al obtener el 1,2%, 0,2 puntos más. Ya en las últimas posiciones del panorama político español, el PNV aparece con el 0,8% de los votos -0,2 puntos menos-, el mismo porcentaje que el BNG, que pierde 0,1 puntos. Por último, Coalición Canaria se haría con el 0,1%, 0,2 puntos menos.

Cabe decir que el último barómetro del CIS se realizó entre el 2 y el 6 de febrero con 4.027 encuestas realizadas en 1.180 municipios y 50 provincias españolas, con un margen de error de ±1,6% para el conjunto de la muestra.

El último barómetro del CIS en intención de voto