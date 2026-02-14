Julia Otero ve "tóxico" que Ayuso dé la Medalla de Madrid a EEUU: "La trumpista que vive en la Puerta del Sol sigue haciendo méritos"

Julia Otero ha criticado en su columna la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de otorgar la Medalla Internacional de la región a Estados Unidos por su "contribución en favor de la Hispanidad". La presidenta reconoció que siempre había mirado "con admiración" al país por ser "el principal faro del mundo libre".

La presentadora de Julia en la onda critica el timing elegido por Ayuso al entregar este reconocimiento en un momento en el que Estados Unidos está tratando "como delincuentes" a los hispanos y, "en el mejor de los casos, como ciudadanos de tercera".

Julia ve "tóxico" otorgar este galardón justo en un momento de máxima tensión en Estados Unidos y protestas por las muertes de dos ciudadanos a manos de los ICE de Donald Trump: "La trumpista que vive en la Puerta del Sol sigue haciendo méritos para que en Madrid sea innecesario votar a la extrema derecha. 'El faro del mundo libre' tiene la bombilla fundida".

La columna de Julia

14 de febrero, San Valentín. Muy buen día para abandonar los amores tóxicos o para celebrar los amores nutritivos.

La actualidad también tiene su ración tóxica y su parte nutritiva, aunque es verdad que la primera lo empapa todo y, en cambio, la segunda requiere mayor búsqueda.

Lo tóxico tiene forma, por ejemplo, de medalla a Donald Trump justo cuando los hispanos de Estados Unidos son tratados como delincuentes y, en el mejor de los casos, como ciudadanos de tercera.

La trumpista que vive en la Puerta del Sol sigue haciendo méritos para que en Madrid sea innecesario votar a la extrema derecha. Digamos que "el faro del mundo libre" tiene la bombilla fundida.

Y en el otro lado, con luces largas y arrobas de coraje, vimos a un Bad Bunny en la Super Bowl que nos levantó de la silla, que nos agarró por la solapa, incluso a los que no pondríamos sus canciones en un viaje en coche. Hasta un 180% ha crecido la búsqueda de clases de español en Estados Unidos desde aquella actuación. Eso sí es un faro en mitad de la tormenta.

