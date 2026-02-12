Pilar Alegría responde a Óscar López por sus críticas a Lambán: "Orgullosos de su legado"

La resaca de las elecciones en Aragón sigue coleando durante toda la semana y esta jueves hemos visto un nuevo capítulo de declaraciones cruzadas, esta vez dentro del PSOE, donde distintas voces importantes se han referido a los resultados de los comicios.

La mecha la encendido el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que en una entrevista en RNE ha cargado contra el ex líder del PSOE en Aragón, el fallecido Javier Lambán, al que ha acusado de no hacer oposición y de usar "muchas veces argumentos de la derecha".

Estas declaraciones no han sentado nada bien dentro del PSOE de Aragón, que ha salido en defensa de Lambán respondiendo a estas declaraciones de López.

Una de las voces que ha respondido al ministro ha sido la candidata socialista Pilar Alegría, que hasta hace tan solo unos meses era compañera suya en el Gobierno.

Alegría ha asegurado que el resultado de las elecciones del pasado domingo "no fue bueno", aunque ha huido de señalar responsables y ha defendido al ex presidente de Aragón. "Orgullosos del legado de Lambán y de los presidentes socialistas", ha dicho en un mensaje en sus redes sociales.

Más críticas a López

Prueba de que las palabras de Óscar López no han gustado entre los socialistas aragoneses es la reacción del exdiputado y ahora concejal de Alcañiz Ignacio Urquizu, que ha lamentado con "profunda tristeza" las palabras del ministro.

"Javier Lambán es una de las figuras más respetadas en Aragón", ha señalado Urquizu.

Otra de las voces socialistas que ha criticado a López ha sido la senadora Mayte Pérez, que fue consejera en el de Presidencia durante el último Gobierno de Lambán.

Pérez ha calificado las palabras de López como "desafortunadas" e "impropias" y ha defendido que el PSOE de Aragón se ha dejado "la piel por poner en evidencia y denunciar las nefastas políticas del Gobierno de Azcón".