Óscar López achaca al fallecido Lambán los resultados del PSOE en Aragón por no hacer oposición a Azcón: "Se dedicó a hacer otra cosa"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido la estrategia del PSOE de poner a ministros como candidatos para las elecciones autonómicas, y ha cargado contra el PSOE de Javier Lambán porque no hizo "oposición" contra el presidente del PP, Jorge Azcón, después de llegar Pilar Alegría como candidata.

A su juicio, Lambán se dedicó "a hacer otra cosa" y le ha acusado de usar "muchas veces argumentos de la derecha". Así se ha pronunciado en una entrevista en RNE, donde ha reconocido que el PP en ese momento no estaba desgastado, aunque debería. Cabe recordar que Javier Lambán murió el pasado agosto a causa de un cáncer.

Aun así, López ha reconocido que tuvo una "excelente relación" con el que fuera expresidente de Aragón y uno de los barones más críticos con las decisiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Califica de "buena" la estrategia de poner ministros de Sánchez como candidatos

El PSOE igualó en las pasadas elecciones de Aragón su peor resultado, un total de 18 escaños, cinco menos que los que logró en las elecciones de 2023. Mientras tanto, el PP obtuvo 26 y Vox duplicó su resultado. En una valoración posterior de los resultados, los socialistas achacaron la derrota a la campaña de mentiras e insultos que había sufrido Alegría.

En Extremadura, por su parte, el PSOE obtuvo 18 escaños también, 10 menos que los que tenía. Según López, esto ocurrió porque el partido vivió "una situación" después de la muerte del expresidente Guillermo Fernández Vara, en referencia a que el candidato, Miguel Ángel Gallardo, estaba imputado por el caso del hermano de Sánchez. También influyó, supuestamente, que era la primera vez que había elecciones anticipadas, desacopladas de unas locales.

López ha reconocido que entiende que haya gente que se pregunte si poner al frente de las autonomías a perfiles cercanos a Sánchez es "una estrategia fracasada", pero él considera que es "buena". El propio ministro encabeza la lista del PSOE de Madrid para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas

"La gente con valores progresistas está escandalizada de lo que está pasando en el mundo (...) La pregunta es muy sencilla. ¿Lo que no quieres para el mundo, lo quieres para Madrid? Yo creo que no", ha apuntado. Además, ha evitado hacer paralelismos porque tanto Azcón como Guardiola estaban en el poder desde 2023, mientras que Ayuso gobierna Madrid desde 2019.

Críticas a las palabras de López

Las declaraciones de Óscar López han sido comentadas por la exconsejera aragonesa en el Gobierno de Lambán, Mayte Pérez, quien las ha calificado de "desafortunadas" e "impropias" en una publicación en Facebook. Al mismo tiempo, ha defendido el papel de los socialistas en Aragón que se han dejado "la piel por poner en evidencia y denunciar las nefastas políticas del Gobierno de Azcón".

Según la senadora, "si las cosas no están fáciles para el PSOE", la solución más acertada no parece que sea "generar más discordia". A estas declaraciones se han sumado las del exdiputado Ignacio Urquizu, quien ha lamentado con "profunda tristeza" las palabras del ministro y ha alabado a Lambán, "una de las personas más respetadas del PSOE".