Exministros de Trabajo de PSOE y PP avisan sobre la edad de jubilación: "Lo normal es que tengamos que cotizar más tiempo"

Los exministros de Trabajo Manuel Pimentel y Valeriano Gómez anticiparon que la edad de jubilación se va a alargar para hacer frente a un mayor coste de las pensiones por el retiro de la generación del 'baby boom' y que el partido que gobierne tendrá una "tentación muy fuerte" para llevar a cabo una "progresiva erosión" de las pensiones altas.

Los exministros de Trabajo compartieron mesa en una jornada sobre planificación financiera organizada por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (Aedrh) en la que se abordó el futuro del sistema público de pensiones.

Valeriano Gómez considera normal que tengamos que cotizar más tiempo"

Valeriano Gómez, quien fue ministro de Trabajo entre 2010 y 2011 en el segundo gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, consideró que el gasto del sistema público de pensiones "es perfectamente sostenible" y puede llegar al 17% del PIB. "Es sostenible con bastante más esfuerzo, no solo en términos de gasto, sino de recorrido laboral", puntualizó.

En este sentido, consideró que "lo normal" y "lo razonable" es "pensar que tengamos que cotizar más tiempo" para atenuar el coste público de las pensiones.

Esta misma idea la compartió Pimentel, que también fue ministro de Trabajo entre 1999 y 2000 con el PP de José María Aznar, quien consideró que habrá pensión pública, independientemente de la cuantía. También apostó por que se producirá un alargamiento de la vida laboral, recordando que en Dinamarca la edad de retiro ya es de 70 años, y "una progresiva erosión" de las pensiones más altas, pues "la tentación es muy fuerte para el que gobierne, sea del partido que sea". "Ojalá dejaran entrar a sindicatos y empresarios, son muy razonables y sí creo que se pueden hacer muchas cosas", añadió.

Pimentel dejó una queja al anterior ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. "Hizo la reforma más fácil posible, pagar más ahora lo sabemos hacer", afirmó, y señaló que "se ha roto el principio de contributividad" porque "nos están metiendo la mano en la cartera" con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) a pagar por todos los trabajadores y la cuota de solidaridad para los salarios más altos. Avisó de que quien se jubile ya no cobrará en función de lo cotizado.

Sobre este aspecto, Valeriano Gómez consideró que "lo razonable es pensar que siguiera aumentando la cotización y proporcionalmente el tope de la pensión", aunque precisó que la inercia para que no cambie mucho el tope de cotización y pensión "es muy alta". Señaló que a futuro, el sistema irá en la línea de la reforma actual de incrementar en mayor medida la cotización que el destope.