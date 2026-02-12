ASAMBLEA DE MADRID

Ayuso defiende la Medalla Internacional a EEUU: "no se da a un gobierno, se da a una nación"

En su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid y en respuesta a la pregunta del Grupo de Más Madrid, Díaz Ayuso ha defendido la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la nación de EEUU: “no se puede romper puentes porque el Gobierno haya decidido solamente llevarse bien con Hamás”

Patxi Linaza

Madrid |

Sesión de alta tensión en la Cámara madrileña. Tras anunciar la presidenta conceder próximamente este galardón a EEUU, Díaz Ayuso ha querido subrayar que se concede "a una nación por sus 250 años de independencia". "Quiero que quede claro que esa medalla va a una nación, esté en un gobierno o en el otro, a una nación compuesta por votantes republicanos, por votantes demócratas o por no votantes. Porque no se pueden romper los puentes entre naciones porque a un gobierno ahora mismo que ni siquiera da explicaciones en el Congreso de los Diputados, haya decidido aislarnos ante el mundo y solamente llevarse bien con Hamás".

Mientras que VOX se pregunta el interés de esta polémica para los madrileños, los dos grupos de la izquierda han censurado la concesión. Más Madrid ha registrado una PNL en la Asamblea para aportar una alternativa: que se conceda al cantante Bad Bunny. La portavoz Manuela cree que "no hay Medalla que tape" los problemas de la Comunidad de Madrid. Y su homóloga en el PSOE, Mar Espinar, ha acusado a Ayuso de "arrastrar siempre al lado inmoral del mundo" a los madrileños.

"¿Me puede decir quién es su faro en el mundo libre? Trump, Epstein, los agentes del ICE, que asesinan a sangre fría, que están persiguiendo a gente por hablar español... Entérese de algo, señora Ayuso, que detienen a niños de 5 años", ha reprochado Espinar, quien ha insistido en su pregunta planteándole a Ayuso que elija entre Bad Bunny y Kid Rock.

