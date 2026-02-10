El 112 de la Comunidad de Madrid alcanza los 120 millones de llamadas desde su puesta en marcha

La Comunidad de Madrid ha alcanzado un total de 120 millones de llamadas atendidas por su Centro de Emergencias desde que comenzó a funcionar en 1998. Con motivo del Día Europeo del 112, que se celebra este martes, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado la sede de este organismo, integrada en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), en Pozuelo de Alarcón.

Durante la visita, Novillo ha participado en la entrega de distinciones a los empleados que se jubilaron el pasado año y a los trabajadores con más de 25 años de servicio, a quienes ha agradecido su labor, subrayando su papel esencial en la atención y protección de los ciudadanos.

En 2025, el 112 gestionó un total de 3.672.960 llamadas, una cifra similar a la del año anterior, lo que supone una media diaria de 10.063 comunicaciones. Más de la mitad de las llamadas, el 50,5%, estuvieron relacionadas con emergencias sanitarias. Les siguieron las peticiones de intervención policial o de la Guardia Civil, con un 24,5%, las incidencias de tráfico, con un 12,4%, y las actuaciones de los bomberos, con un 6%.

El cuerpo más solicitado fue la Policía Municipal de Madrid, con más de 266.000 avisos, seguida del SUMMA 112 y de la Policía Nacional. Los meses con mayor volumen de llamadas fueron junio y enero, mientras que febrero y noviembre registraron una menor actividad.

El servicio también atiende llamadas procedentes de otras comunidades autónomas, principalmente de Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña. Además, Madrid 112 se ha consolidado como un referente internacional en la gestión de emergencias, recibiendo el pasado año visitas de delegaciones de más de una veintena de países.

El tiempo medio de atención de una llamada es de apenas ocho segundos. Una vez recogida la información, el aviso se deriva automáticamente a los servicios correspondientes en unos 70 segundos. El centro ofrece atención telefónica en hasta 85 idiomas gracias a un sistema de teletraducción, siendo el chino y el rumano los más demandados tras el castellano.