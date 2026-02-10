La Comunidad de Madrid presenta su Estrategia de Drones que incluye una regulación más sencilla

Dadas las perspectivas de crecimiento del sector, cuyo mercado mundial está previsto que alcance 57.800 millones de dólares en 2030, Díaz Ayuso ha asegurado que Madrid quiere ser “respuesta” y no quedarse como mero consumidor de diseños que partan de otros países. La Estrategia despliega 14 medidas diseñadas según las demandas del sector. El primero, la Regulación y Facilitación, para reducir la burocracia, creándose creará una Ventanilla Única que centralice y agilice todos los trámites autonómicos y municipales en un solo recurso, trabajando en la identificación de zonas de vuelo flexibles para los operadores. El segundo, Infraestructuras, contempla el despliegue de una red de helipuertos y vertipuertos estratégicos, adaptando los que ya existen para emergencias. Además, se creará un dronódromo para pruebas científicas en el que se puedan realizar pruebas y experimentos con estos aparatos, con total libertad y seguridad.

En el ámbito del Talento y Empleo, se convertirá la Cantueña (en Fuenlabrada) en un centro específico que servirá de formación aeronáutica no tripulada, con enseñanzas especializadas basadas en la demanda real de las empresas, en materias como pilotaje, mecánica, datos e Inteligencia Artificial. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea sitúa en Madrid al 30% de las organizaciones aprobadas para formar a pilotos y profesionales de drones.

El cuarto eje buscará potenciar la Competitividad, a través de ayudas directas tanto para fabricación como certificación de drones, incentivando la inversión en equipamiento y modernización de líneas de producción. También se pondrá en marcha un plan específico para el emprendimiento en el sector y se apoyará a las empresas para facilitar el acceso a financiación y nuevos proyectos en Europa. El quinto eje, en materia de seguridad y emergencias dentro de las competencias autonómicas, será proteger infraestructuras críticas para preparar la seguridad del futuro. Como ha remarcado la presidenta Díaz Ayuso, el Gobierno regional será el “primer cliente” de estas compañías, incorporando nuevos drones a tareas como la vigilancia de incendios forestales, la inspección de infraestructuras de Canal de Isabel II, la monitorización de cultivos o la logística sanitaria. También se ha referido al proyecto ALE-HOP, iniciativa pionera que permite el transporte urgente con drones de medicamentos, sangre y material especializado entre hospitales, gracias al cual, con los minutos que se ganan evitando atascos que pueden salvar vidas.